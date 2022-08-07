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Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции - РИА Новости, 07.08.2022
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Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции
Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции - РИА Новости, 07.08.2022
Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции
Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова, о задержании которой заявили власти самопровозглашенной республики Косово, была в Сербии по заданию... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T04:17
2022-08-07T04:17
сербия
косово
в мире
приштина
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
дарья асламова
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова, о задержании которой заявили власти самопровозглашенной республики Косово, была в Сербии по заданию редакции, сообщила газета."Глава МВД" Косово Джеляль Швецла сообщил в субботу вечером о задержании Асламовой при попытке въезда в регион. Он заявил, что "несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста". Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также утверждает, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине", но не приводит доказательств этому.Она добавляет, что посольство России в Сербии пока не располагает никакой информацией о задержании и местонахождении Асламовой.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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сербия, косово, в мире, приштина, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово, дарья асламова
04:17 07.08.2022
 
Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции

Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова, о задержании которой заявили власти самопровозглашенной республики Косово, была в Сербии по заданию редакции, сообщила газета.
"Глава МВД" Косово Джеляль Швецла сообщил в субботу вечером о задержании Асламовой при попытке въезда в регион. Он заявил, что "несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста". Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также утверждает, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине", но не приводит доказательств этому.
"Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить специальный репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта... Сейчас Дарья не выходит на связь", – говорится в сообщении на сайте газеты.
Она добавляет, что посольство России в Сербии пока не располагает никакой информацией о задержании и местонахождении Асламовой.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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СербияКосовоВ миреПриштинаЗадержание журналистки "Комсомольской правды" в КосовоДарья Асламова
 
 
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