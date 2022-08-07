https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804758.html

Экс-посол самопровозглашенного Косово в США заявила о задержании Асламовой

Экс-посол самопровозглашенного Косово в США заявила о задержании Асламовой - РИА Новости, 07.08.2022

Экс-посол самопровозглашенного Косово в США заявила о задержании Асламовой

Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T04:13

2022-08-07T04:13

2022-08-07T04:18

в мире

косово

сербия

россия

дарья асламова

задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

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БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под стражей местных самопровозглашенных властей."Глава МВД" Косово Джеляль Швецла сообщил в субботу вечером о задержании Асламовой при попытке въезда в регион. По его словам, "несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста". Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил. Он также утверждает, что Асламова "участвовала в боевых действиях на Украине", но не приводит доказательств этому. "Комсомольская правда сообщила, что Асламова была в Сербии по заданию редакции, и сейчас у посольства России нет информации о ее местонахождении.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220802/kosovo-1806549766.html

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в мире, косово, сербия, россия, дарья асламова, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово