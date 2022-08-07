https://ria.ru/20220807/usloviya-1807880614.html

"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем

"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем - РИА Новости, 07.08.2022

"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем

Палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади,... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:52

2022-08-07T18:52

2022-08-07T19:42

в мире

израиль

западный берег реки иордан

палестина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади, сообщает член политбюро движения Анвар Таха.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на палестинского чиновника передавало, что перемирие в Газе между Израилем и Палестиной наступит в 20.00 по местному времени. Предложение о перемирии выдвинули египетские посредники.Он также отметил, что "Исламский джихад" требует прекращения судебного преследования членов группировки.В начале августа израильские военные сообщили об аресте 22-ух подозреваемых в терроризме палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Палестинские СМИ сообщали, что израильские военнослужащие совершили ряд арестов в Дженине, где был задержан и ранен один из лидеров движения "Исламский джихад" Бассам ас-Саади.

https://ria.ru/20220807/izrail-1807880338.html

израиль

западный берег реки иордан

палестина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина