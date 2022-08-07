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"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем
"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем - РИА Новости, 07.08.2022
"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем
Палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:52
2022-08-07T18:52
2022-08-07T19:42
в мире
израиль
западный берег реки иордан
палестина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади, сообщает член политбюро движения Анвар Таха.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на палестинского чиновника передавало, что перемирие в Газе между Израилем и Палестиной наступит в 20.00 по местному времени. Предложение о перемирии выдвинули египетские посредники.Он также отметил, что "Исламский джихад" требует прекращения судебного преследования членов группировки.В начале августа израильские военные сообщили об аресте 22-ух подозреваемых в терроризме палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Палестинские СМИ сообщали, что израильские военнослужащие совершили ряд арестов в Дженине, где был задержан и ранен один из лидеров движения "Исламский джихад" Бассам ас-Саади.
https://ria.ru/20220807/izrail-1807880338.html
израиль
западный берег реки иордан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина
18:52 07.08.2022 (обновлено: 19:42 07.08.2022)
"Исламский джихад" выдвинул условия прекращении огня с Израилем
"Исламский джихад" выдвигает условия прекращении огня с Израилем