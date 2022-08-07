https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html
"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине
"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине - РИА Новости, 07.08.2022
"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине
Пользователи Twitter встали на сторону британского музыканта Роджера Уотерса, согласившись с его мнением, что именно расширение НАТО спровоцировало кризис на... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:25
2022-08-07T16:25
2022-08-07T18:00
украина
россия
сша
нато
pink floyd
джо байден
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter встали на сторону британского музыканта Роджера Уотерса, согласившись с его мнением, что именно расширение НАТО спровоцировало кризис на Украине.В интервью телеканалу CNN один из основателей Pink Floyd назвал президента Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к переговорам с Москвой, а также заметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к границам России.Многие пользователи поддержали Уотерса, высоко оценив его попытку разоблачить пропаганду, которую выпускают западные СМИ."Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах абсолютно не соответствуют воле народа. Ни на йоту не соответствуют. Мы все знаем, как власти создают иллюзию народного согласия для начала войн и создания военных союзов, так что избавьте нас от этой лжи", — поддержал второй."Сразу скажу, что я не фанат Роджера Уотерса. Но я полностью согласен с его аргументами. Его собеседник не понимает, что существует мировая история, которая не имеет ничего общего с США", — подчеркнул третий."Мое уважение Уотерсу за то, что он проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN. Это очень круто!" — заметил юзер."Смех ведущего показался мне таким пренебрежительным. Он пытался выставить доводы Роджера несостоятельными, однако сам в душе понимал, что его разоблачили", — подметил читатель.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807861788.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, россия, сша, нато, pink floyd, джо байден, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр, уотерс роджер
16:25 07.08.2022 (обновлено: 18:00 07.08.2022)
"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине
Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине и НАТО
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Пользователи Twitter
встали на сторону британского музыканта Роджера Уотерса, согласившись с его мнением, что именно расширение НАТО спровоцировало кризис на Украине.
В интервью телеканалу CNN один из основателей Pink Floyd
назвал президента Джо Байдена
военным преступником из-за его нежелания призвать Киев
к переговорам с Москвой
, а также заметил, что спецоперация на Украине
стала ответом на продвижение НАТО
вплотную к границам России
.
Многие пользователи поддержали Уотерса, высоко оценив его попытку разоблачить пропаганду, которую выпускают западные СМИ.
"Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности. В 2016 году Виктория Нуланд продвигала этот план в администрации Обамы. Когда президентом стал Трамп — все несколько успокоилось", — написал комментатор.
"Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах абсолютно не соответствуют воле народа. Ни на йоту не соответствуют. Мы все знаем, как власти создают иллюзию народного согласия для начала войн и создания военных союзов, так что избавьте нас от этой лжи", — поддержал второй.
"Сразу скажу, что я не фанат Роджера Уотерса. Но я полностью согласен с его аргументами. Его собеседник не понимает, что существует мировая история, которая не имеет ничего общего с США", — подчеркнул третий.
"Мое уважение Уотерсу за то, что он проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду от CNN. Это очень круто!" — заметил юзер.
"Профессиональные лжецы-преступники вроде тех, что работают на CNN, точно знают, о чем говорил Уотерс. Вот почему они подготовили пропагандистский ответ на каждый его аргумент. Они выставляют себя лжецами с микрофонами, когда не пытаются докопаться до истины", — констатировал другой.
"Смех ведущего показался мне таким пренебрежительным. Он пытался выставить доводы Роджера несостоятельными, однако сам в душе понимал, что его разоблачили", — подметил читатель.
"Так держать, Роджер! Твой голос нужен нам сейчас больше, чем когда-либо", — поддержал музыканта еще один пользователь.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США
и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы
были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе
на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.