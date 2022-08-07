08:01 07.08.2022 (обновлено: 08:06 07.08.2022)
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 32 человек
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 32, передает агентство Quds News Network со ссылкой на заявление минздрава анклава.
Ранее сообщалось о 24 погибших. По данным минздрава сектора Газа, ранения получили 215 человек. В воскресенье утром еще один высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс". В пятницу "Исламский джихад" сообщал о гибели Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.
В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
6 августа, 23:55"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта
Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что удары по объектам "Исламского джихада" направлены на устранение конкретной угрозы для израильтян и на ущерб "террористам и их пособникам". По его словам, Израиль "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам". Один из лидеров "Исламского джихада" Халед аль-Батш возложил ответственность за обострение на Израиль и заявил, что у движения "нет другого выбора, кроме как защищать народ от агрессии".
МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".