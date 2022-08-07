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Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 07.08.2022
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Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 07.08.2022
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек
Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 32, передает агентство Quds News Network со ссылкой на заявление минздрава... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:01
2022-08-07T08:06
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 32, передает агентство Quds News Network со ссылкой на заявление минздрава анклава.Ранее сообщалось о 24 погибших. По данным минздрава сектора Газа, ранения получили 215 человек. В воскресенье утром еще один высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс". В пятницу "Исламский джихад" сообщал о гибели Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что удары по объектам "Исламского джихада" направлены на устранение конкретной угрозы для израильтян и на ущерб "террористам и их пособникам". По его словам, Израиль "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам". Один из лидеров "Исламского джихада" Халед аль-Батш возложил ответственность за обострение на Израиль и заявил, что у движения "нет другого выбора, кроме как защищать народ от агрессии".МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
https://ria.ru/20220806/izrail-1807796523.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/operatsiya-izrailya-1807729988.html
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сектор газа
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в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, сектор газа
08:01 07.08.2022 (обновлено: 08:06 07.08.2022)
 
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 32 человек

Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 32 человек

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 32, передает агентство Quds News Network со ссылкой на заявление минздрава анклава.
Ранее сообщалось о 24 погибших. По данным минздрава сектора Газа, ранения получили 215 человек. В воскресенье утром еще один высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в ходе израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс". В пятницу "Исламский джихад" сообщал о гибели Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.
В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
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6 августа, 23:55
"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта
Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что удары по объектам "Исламского джихада" направлены на устранение конкретной угрозы для израильтян и на ущерб "террористам и их пособникам". По его словам, Израиль "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам". Один из лидеров "Исламского джихада" Халед аль-Батш возложил ответственность за обострение на Израиль и заявил, что у движения "нет другого выбора, кроме как защищать народ от агрессии".
МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
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В миреОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаИзраильСектор Газа
 
 
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