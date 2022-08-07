https://ria.ru/20220807/ubiystvo-1807869494.html

В Бразилии немецкого консула обвинили в убийстве мужа

В Бразилии немецкого консула обвинили в убийстве мужа - РИА Новости, 07.08.2022

В Бразилии немецкого консула обвинили в убийстве мужа

Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:56

2022-08-07T16:56

2022-08-07T16:56

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.Как отмечает полиция, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что её пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы."Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа", - говорится в сообщении агентства.

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в мире, германия, бельгия, бразилия, криминал