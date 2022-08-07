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В Тель-Авиве звучат сирены тревоги - РИА Новости, 07.08.2022
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В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги - РИА Новости, 07.08.2022
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:42
2022-08-07T19:46
в мире
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.После срабатывания сирены были слышны звуки взрывов при перехвате ракет.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
19:42 07.08.2022 (обновлено: 19:46 07.08.2022)
 
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
После срабатывания сирены были слышны звуки взрывов при перехвате ракет.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
Вчера, 18:40
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты
 
В миреИзраильОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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