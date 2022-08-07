https://ria.ru/20220807/trevoga-1807887711.html

В Тель-Авиве звучат сирены тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены тревоги - РИА Новости, 07.08.2022

В Тель-Авиве звучат сирены тревоги

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:42

2022-08-07T19:42

2022-08-07T19:46

в мире

израиль

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.После срабатывания сирены были слышны звуки взрывов при перехвате ракет.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа