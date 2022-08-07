https://ria.ru/20220807/trevoga-1807887711.html
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги - РИА Новости, 07.08.2022
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:42
2022-08-07T19:42
2022-08-07T19:46
в мире
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.После срабатывания сирены были слышны звуки взрывов при перехвате ракет.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
19:42 07.08.2022 (обновлено: 19:46 07.08.2022)
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле