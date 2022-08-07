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В южной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В южной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.08.2022

В южной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги вновь звучат в ночь на воскресенье в южной части Израиля, сообщила армия обороны Израиля. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:10

2022-08-07T02:10

2022-08-07T02:10

в мире

израиль

исламский джихад

армия обороны израиля

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги вновь звучат в ночь на воскресенье в южной части Израиля, сообщила армия обороны Израиля.В пятницу и субботу ЦАХАЛ уже информировал о сиренах тревоги на юге Израиля в ряде районов, прилегающих к сектору Газа.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю. По последним данным минздрава сектора Газа, число жертв израильских ударов достигло 24, ранения получили 215 человека. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари. В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и ряде городов центра страны звучит воздушная тревога. Два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.В пятницу в совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц отмечали, что удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" направлены на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам". Один из лидеров Исламского джихада" Халед аль-Батш заявил, что ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг сектора Газа несет Израиль.МИД России в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".

https://ria.ru/20220806/izrail-1807796523.html

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в мире, израиль, исламский джихад, армия обороны израиля, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа