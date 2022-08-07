https://ria.ru/20220807/svyazi-1807907909.html

Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ

Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022

Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ

Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:33

2022-08-07T22:33

2022-08-07T22:33

россия

москва

германия

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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель."Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем", - добавила сопредседатель немецкой партии.Делегация "АдГ" во главе с Вайдель в марте 2021 года посещала Москву с целью повлиять на экономическое взаимодействие между двумя сторонами. Как поясняла тогда сопредседатель партии, экономические санкции наносят вред не только России, но и Германии.

https://ria.ru/20220807/ukraina-1807899416.html

россия

москва

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, германия