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Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022
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Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ
Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:33
2022-08-07T22:33
россия
москва
германия
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель."Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем", - добавила сопредседатель немецкой партии.Делегация "АдГ" во главе с Вайдель в марте 2021 года посещала Москву с целью повлиять на экономическое взаимодействие между двумя сторонами. Как поясняла тогда сопредседатель партии, экономические санкции наносят вред не только России, но и Германии.
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россия, москва, германия
22:33 07.08.2022
 
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ

Глава немецкой "АдГ" Вайдель: каналы связи ФРГ с Россией позволили бы избежать ряд проблем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Пока что в связи с политической ситуацией поездок в Россию (со стороны представителей партии "АдГ" - ред.) больше не планируется", - сказала Вайдель в интервью телеканалу ZDF.
"Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем", - добавила сопредседатель немецкой партии.
Делегация "АдГ" во главе с Вайдель в марте 2021 года посещала Москву с целью повлиять на экономическое взаимодействие между двумя сторонами. Как поясняла тогда сопредседатель партии, экономические санкции наносят вред не только России, но и Германии.
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