https://ria.ru/20220807/svyazi-1807907909.html
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ
Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:33
2022-08-07T22:33
2022-08-07T22:33
россия
москва
германия
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Если правительство Германии поддерживало бы каналы связи с Россией открытыми, тогда можно было бы избежать многих нынешних проблем, считает сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель."Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем", - добавила сопредседатель немецкой партии.Делегация "АдГ" во главе с Вайдель в марте 2021 года посещала Москву с целью повлиять на экономическое взаимодействие между двумя сторонами. Как поясняла тогда сопредседатель партии, экономические санкции наносят вред не только России, но и Германии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, германия
Каналы связи с Россией позволили бы избежать многих проблем, заявили в ФРГ
Глава немецкой "АдГ" Вайдель: каналы связи ФРГ с Россией позволили бы избежать ряд проблем