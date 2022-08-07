https://ria.ru/20220807/sukhogruz-1807812491.html

Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией

Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией - РИА Новости, 07.08.2022

Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией

Четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:32

2022-08-07T08:32

2022-08-07T12:07

экономика

украина

турция

стамбул

италия

китай

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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило Министерство национальной обороны Турции."Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — говорится в публикации.Речь идет о сухогрузах "Мустафа Некати", везущем в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, которое доставит в Китай 45 тысяч тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тысячами тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тысячами тонн кукурузы.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы утром 1 августа и вечером следующего дня прибыло в Стамбул.

https://ria.ru/20220805/zerno-1807539056.html

украина

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стамбул

италия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, украина, турция, стамбул, италия, китай