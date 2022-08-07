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Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией - РИА Новости, 07.08.2022
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Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией - РИА Новости, 07.08.2022
Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:32
2022-08-07T12:07
экономика
украина
турция
стамбул
италия
китай
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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило Министерство национальной обороны Турции."Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — говорится в публикации.Речь идет о сухогрузах "Мустафа Некати", везущем в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, которое доставит в Китай 45 тысяч тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тысячами тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тысячами тонн кукурузы.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы утром 1 августа и вечером следующего дня прибыло в Стамбул.
https://ria.ru/20220805/zerno-1807539056.html
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экономика, украина, турция, стамбул, италия, китай
08:32 07.08.2022 (обновлено: 12:07 07.08.2022)
 
Из украинских портов вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией

Из украинских портов вышли четыре судна с сельхозпродукцией, они направляются в Стамбул

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovСудно Glory в порту Черноморск
Судно Glory в порту Черноморск - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром", — говорится в публикации.
Речь идет о сухогрузах "Мустафа Некати", везущем в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, которое доставит в Китай 45 тысяч тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тысячами тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тысячами тонн кукурузы.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.
Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы утром 1 августа и вечером следующего дня прибыло в Стамбул.
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывающее с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:28
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