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Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником - РИА Новости, 07.08.2022
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Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником - РИА Новости, 07.08.2022
Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:53
2022-08-07T11:52
в мире
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
нато
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.Более того, по его мнению, именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса."Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые подняли тему членства Украины и Грузии. — Прим. ред.). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы", — сказал Уотерс.Он посоветовал ведущему больше читать и предложил представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. Ведущий заявил, что Китай сейчас занят окружением Тайваня, на что Уотерс напомнил, что Тайвань — часть Китая. Кроме того, он отверг слова ведущего о том, что США "играют роль освободителей".Сейчас Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill. В выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, в частности демонстрирует фотографии "военных преступников", среди которых есть и Джо Байден.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/katastrofa-1807117816.html
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:53 07.08.2022 (обновлено: 11:52 07.08.2022)
 
Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником из-за шагов на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?" — задался он вопросом.
Более того, по его мнению, именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.
"Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые подняли тему членства Украины и Грузии. — Прим. ред.). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы", — сказал Уотерс.
Он посоветовал ведущему больше читать и предложил представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. Ведущий заявил, что Китай сейчас занят окружением Тайваня, на что Уотерс напомнил, что Тайвань — часть Китая. Кроме того, он отверг слова ведущего о том, что США "играют роль освободителей".
Сейчас Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill. В выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, в частности демонстрирует фотографии "военных преступников", среди которых есть и Джо Байден.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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