Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

2022-08-07

2022-08-07T09:53

2022-08-07T11:52

в мире

джо байден

владимир путин

украина

россия

сша

нато

признание днр и лнр в россии

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.Более того, по его мнению, именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса."Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые подняли тему членства Украины и Грузии. — Прим. ред.). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы", — сказал Уотерс.Он посоветовал ведущему больше читать и предложил представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. Ведущий заявил, что Китай сейчас занят окружением Тайваня, на что Уотерс напомнил, что Тайвань — часть Китая. Кроме того, он отверг слова ведущего о том, что США "играют роль освободителей".Сейчас Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill. В выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, в частности демонстрирует фотографии "военных преступников", среди которых есть и Джо Байден.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

2022

