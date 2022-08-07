https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html

Кинолог рассказал, каких собак не стоит заводить в квартире

Кинолог рассказал, каких собак не стоит заводить в квартире - РИА Новости, 07.08.2022

Кинолог рассказал, каких собак не стоит заводить в квартире

Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и потому, что псы могут быть слишком активны или сложны в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T03:07

2022-08-07T03:07

2022-08-07T03:07

общество

жилье

россия

собаки

владимир голубев

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и потому, что псы могут быть слишком активны или сложны в содержании, речь о таких породах, как лайка, аляскинский маламут, кавказская овчарка, мастиф и акита-ину, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он уточнил, что его советы о породах собак, которых лучше не содержать в квартире, достаточно условны: многое зависит от хозяина, уклада жизни и ухода за питомцем. Некоторые хозяева в частных домах держат своих собак в вольере на улице, и животные даже не выходят во двор на прогулки, а среди жильцов квартир есть те, кто ежедневно дает питомцу достаточную порцию физических нагрузок.Одной из пород, неподходящих для жизни в квартире, кинолог назвал лаек. Это идеальные охотники, внешне напоминающие волка, у них сильно развиты породные инстинкты, что делает их бесстрашными и выносливыми животными с отличным обонянием и выдержкой, рассказал Голубев. Лайки достаточно упрямы и нуждаются в большой двигательной активности с определенной целью — поиска добычи. Если хозяин не готов к ежедневным длительным прогулкам, лучше не заводить такого питомца в квартире, отметил президент РКФ.Крупный и своенравный пес аляскинский маламут, по его словам, был бы идеальным жителем частного дома с большой территорией. На севере эти собаки используются как ездовые, им нужен большой двор для активных игр и бега. Любовь к работе у них в крови, поэтому только внимание хозяина и постоянная возможность активно проводить время с псом сделают такую собаку счастливой, подчеркнул Голубев.Говоря о сибирских хаски, он указал, что эти собаки давно завоевали сердца многих людей, и теперь никого не удивляет, когда их заводят в квартирах. Но важно помнить, что в квартире они могут жить только при соблюдении ряда условий: питомцам нужны ежедневные активные и долгие прогулки, не менее трех раз в день. "Если собака не будет выплескивать свою энергию, оставшись одна дома, она может разрушить вам квартиру. Более того, это собаки с отличными рабочими качествами. Если не уделять должное внимание активным тренировкам, помимо погромов в доме собака может обзавестись целым букетом дурных привычек", — предостерег кинолог.Среднеазиатские и кавказские овчарки, по его словам, также могут без должного воспитания доставить много неудобств хозяевам. Такой крупной собаке некомфортно в тесном пространстве. А на узкой кухне может и вовсе не хватить места, чтобы развернуться всем членам семьи и собаке.Не лучшим выбором для квартиры Голубев назвал и тибетского мастифа. Это отличные сторожа, которые большую часть дня будут спать, а бодрствовать — в сумерках. В силу своих породных инстинктов собака может громко лаять, особенно ночью, если услышит подозрительный шум, что может привести к недовольству соседей. Кроме того, таким крупным собакам будет тесно даже в квартире среднего размера.Акита-ину президент кинологической федерации назвал независимыми и своенравными, нуждающимися в длительных прогулках для реализации энергии. Ежедневные дрессировки должны включать активные физические нагрузки. Эти собаки не любят замкнутое пространство, а в теплой квартире у них, возможно, будет постоянная линька из-за теплого и сухого воздуха.Тех, кто собирается завести в квартире сенбернара, эксперт предупредил, что питомцу нужно будет организовать просторное и комфортное пространство. Сенбернарам из-за их внушительных размеров может быть некомфортно в квартире, в остальном же это очень добрые и общительные животные, известные как спасатели. Они любят людей и нуждаются в их обществе."Прежде чем завести крупного и активного питомца в квартире, нужно грамотно продумать условия содержания животного, быть готовым к тому, что с собакой придется очень много гулять и не забывать о физических нагрузках. Если вы понимаете, что не готовы уделять достаточно времени на прогулки и уход за собакой, лучше отказаться от нее в пользу небольшого компаньона, которому отлично подходит жизнь в квартире", — подытожил Голубев.

https://ria.ru/20220731/sobaki-1806161100.html

https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html

https://ria.ru/20220626/konditsioner-1798170892.html

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общество, жилье, россия, собаки, владимир голубев