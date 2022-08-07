https://ria.ru/20220807/sireny-1807911704.html
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены - РИА Новости, 07.08.2022
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены
За менее чем полчаса до вступления в силу перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" на юге еврейского государства продолжают... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:21
2022-08-07T23:21
2022-08-07T23:57
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807894112_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_c97a13b3e78175678222a21db1d42d3a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. За менее чем полчаса до вступления в силу перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" на юге еврейского государства продолжают срабатывать сирены, сообщает пресс-служба армии Израиля.Перемирие между Израилем и "Исламским джихадом" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским).Как сообщает армия, сирены тревоги, предупреждавшие о ракетном обстреле, начиная с 23:00 неоднократно сработали в районах, прилегающих к сектору Газа.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220807/izrail-1807902737.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807894112_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_84e89bd6acc8b76b86229eef5e234feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
23:21 07.08.2022 (обновлено: 23:57 07.08.2022)
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены
На юге Израиля продолжают срабатывать сирены за менее чем полчаса до прекращения огня
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. За менее чем полчаса до вступления в силу перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" на юге еврейского государства продолжают срабатывать сирены, сообщает пресс-служба армии Израиля.
Перемирие между Израилем
и "Исламским джихадом
" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским).
Как сообщает армия, сирены тревоги, предупреждавшие о ракетном обстреле, начиная с 23:00 неоднократно сработали в районах, прилегающих к сектору Газа.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.