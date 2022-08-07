https://ria.ru/20220807/sireny-1807911704.html

На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены

На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены - РИА Новости, 07.08.2022

На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены

За менее чем полчаса до вступления в силу перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" на юге еврейского государства продолжают... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:21

2022-08-07T23:21

2022-08-07T23:57

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. За менее чем полчаса до вступления в силу перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" на юге еврейского государства продолжают срабатывать сирены, сообщает пресс-служба армии Израиля.Перемирие между Израилем и "Исламским джихадом" вступит в силу в 23:30 (время совпадает с московским).Как сообщает армия, сирены тревоги, предупреждавшие о ракетном обстреле, начиная с 23:00 неоднократно сработали в районах, прилегающих к сектору Газа.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа