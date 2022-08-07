Швеция направит в Британию инструкторов для обучения украинских военных
ВС Швеции направит в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных, сообщило шведское правительство.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
"С 12 августа до 31 декабря 2022 года ВС Швеции направят до 120 инструкторов в Соединенное Королевство, чтобы проводить основное военное обучение для украинских граждан", - говорится в релизе на сайте шведского правительства.
Согласно шведскому кабмину, число инструкторов, которые будут одновременно находиться в Британии, не превысит 60. Ожидается, что это не окажет значительного воздействия на другие мероприятия ВС Швеции, указывается в релизе.
Отмечается, что инициатива по обучению украинских военных исходит от Британии, которая пригласила других членов Объединенных экспедиционных сил и Канаду "внести свой вклад".
Объединенные экспедиционные силы (JEF) - коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.