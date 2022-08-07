https://ria.ru/20220807/shvetsiya-1807854146.html

Швеция направит в Британию инструкторов для обучения украинских военных

Швеция направит в Британию инструкторов для обучения украинских военных - РИА Новости, 07.08.2022

Швеция направит в Британию инструкторов для обучения украинских военных

Вооруженные силы Швеции направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных, сообщило шведское правительство. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:11

2022-08-07T15:11

2022-08-07T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

швеция

канада

великобритания

нато

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных, сообщило шведское правительство.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.Согласно шведскому кабмину, число инструкторов, которые будут одновременно находиться в Британии, не превысит 60. Ожидается, что это не окажет значительного воздействия на другие мероприятия ВС Швеции, указывается в релизе.Отмечается, что инициатива по обучению украинских военных исходит от Британии, которая пригласила других членов Объединенных экспедиционных сил и Канаду "внести свой вклад".Объединенные экспедиционные силы (JEF) - коалиция, сформированная Великобританией в 2014 году, в которую входят корабли ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. В прошлом году в нее вступила Исландия. В случае необходимости в кратчайшие сроки коалиция может быть интегрирована с НАТО или любой другой международной структурой безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, швеция, канада, великобритания, нато