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Магаданская область помогает ремонтировать детсад в Ждановке в ДНР - РИА Новости, 07.08.2022
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Магаданская область помогает ремонтировать детсад в Ждановке в ДНР
Магаданская область помогает ремонтировать детсад в Ждановке в ДНР - РИА Новости, 07.08.2022
Магаданская область помогает ремонтировать детсад в Ждановке в ДНР
Строители из Магаданской области завершают ремонт детского сада в городе Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:42
2022-08-07T08:42
общество
магаданская область
магадан
донецкая народная республика
денис пушилин
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МАГАДАН, 7 авг – РИА Новости. Строители из Магаданской области завершают ремонт детского сада в городе Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство, сообщил в воскресенье губернатор Сергей Носов.Ранее правительство региона сообщило, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство. Колыма доставила в Ждановку технику для коммунальщиков и медоборудование. Строители из Магадана ремонтируют несколько социальных объектов."Глава ДНР Денис Пушилин посетил Ждановку и оценил ход ремонтных работ, которые делает Магаданская область. Один из объектов - детский сад № 3 "Уголек". Его не ремонтировали с 1992 года. Уже на 80% закончили крышу, начали монтаж окон. По плану все работы будут здесь закончены к 28 августа. Также, кроме ремонта здания, Колыма закупила для садика игрушки, оргтехнику, холодильники, другие необходимые вещи и оборудование для полноценного запуска дошкольного учреждения", - написал Носов.
https://ria.ru/20220806/shefstvo-1807703785.html
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общество, магаданская область, магадан, донецкая народная республика, денис пушилин
08:42 07.08.2022
 
Магаданская область помогает ремонтировать детсад в Ждановке в ДНР

Строители из Магаданской области завершают ремонт детского сада в городе Ждановка в ДНР

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МАГАДАН, 7 авг – РИА Новости. Строители из Магаданской области завершают ремонт детского сада в городе Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство, сообщил в воскресенье губернатор Сергей Носов.
Ранее правительство региона сообщило, что власти Магаданской области намерены помочь в восстановлении города Ждановка в ДНР, над которым регион взял шефство. Колыма доставила в Ждановку технику для коммунальщиков и медоборудование. Строители из Магадана ремонтируют несколько социальных объектов.
"Глава ДНР Денис Пушилин посетил Ждановку и оценил ход ремонтных работ, которые делает Магаданская область. Один из объектов - детский сад № 3 "Уголек". Его не ремонтировали с 1992 года. Уже на 80% закончили крышу, начали монтаж окон. По плану все работы будут здесь закончены к 28 августа. Также, кроме ремонта здания, Колыма закупила для садика игрушки, оргтехнику, холодильники, другие необходимые вещи и оборудование для полноценного запуска дошкольного учреждения", - написал Носов.
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ОбществоМагаданская областьМагаданДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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