Рейтинг@Mail.ru
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты - РИА Новости, 07.08.2022
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот". РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:40
2022-08-07T19:12
в мире
израиль
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807881546_0:91:2048:1243_1920x0_80_0_0_d6827f7e3ddd59fa4a493ead3918afdf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот"."Цели операции достигнуты, мы на завершающей стадии", — приводит издание слова политика.Как сообщила канцелярия главы правительства, Лапид посетил Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Совместно с министром обороны он провел совещание по оценке нынешней ситуации с руководителем генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави.Затем премьер встретился с главами местных советов и мэрами городов юга страны и проинформировал их о прошедшем накануне совещании генеральных директоров министерств по вопросу оказания гражданам своевременной помощи.Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на перемирие в Газе, предложенное египетским посредниками, оно может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. По данным Минздрава сектора Газа, в результате обстрелов погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения.Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
https://ria.ru/20220807/izrail-1807864878.html
https://ria.ru/20220807/izrail-1807823340.html
https://ria.ru/20220806/izrail-1807796523.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807881546_0:185:1393:1230_1920x0_80_0_0_48c6fdc5c8302ccb8b379983a20f99dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
18:40 07.08.2022 (обновлено: 19:12 07.08.2022)
 
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты

Премьер Израиля Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет" в секторе Газа

© Фото из аккаунта Яира Лапида в соцсетиПремьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
© Фото из аккаунта Яира Лапида в соцсети
Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот".
"Цели операции достигнуты, мы на завершающей стадии", — приводит издание слова политика.
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 16:20
Армия Израиля нанесла удар по минометчикам "Исламского джихада"
Как сообщила канцелярия главы правительства, Лапид посетил Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Совместно с министром обороны он провел совещание по оценке нынешней ситуации с руководителем генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави.
Затем премьер встретился с главами местных советов и мэрами городов юга страны и проинформировал их о прошедшем накануне совещании генеральных директоров министерств по вопросу оказания гражданам своевременной помощи.
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 10:24
Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа
Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на перемирие в Газе, предложенное египетским посредниками, оно может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. По данным Минздрава сектора Газа, в результате обстрелов погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения.
Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 23:55
"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта
 
В миреИзраильЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Операция Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала