https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html

Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты

Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты - РИА Новости, 07.08.2022

Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот". РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:40

2022-08-07T18:40

2022-08-07T19:12

в мире

израиль

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот"."Цели операции достигнуты, мы на завершающей стадии", — приводит издание слова политика.Как сообщила канцелярия главы правительства, Лапид посетил Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Совместно с министром обороны он провел совещание по оценке нынешней ситуации с руководителем генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави.Затем премьер встретился с главами местных советов и мэрами городов юга страны и проинформировал их о прошедшем накануне совещании генеральных директоров министерств по вопросу оказания гражданам своевременной помощи.Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на перемирие в Газе, предложенное египетским посредниками, оно может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. По данным Минздрава сектора Газа, в результате обстрелов погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения.Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220807/izrail-1807864878.html

https://ria.ru/20220807/izrail-1807823340.html

https://ria.ru/20220806/izrail-1807796523.html

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в мире, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа