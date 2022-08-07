18:40 07.08.2022 (обновлено: 19:12 07.08.2022)
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты
Премьер Израиля Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет" в секторе Газа
© Фото из аккаунта Яира Лапида в соцсетиПремьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
© Фото из аккаунта Яира Лапида в соцсети
Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции "Рассвет", пишет газета "Едиот Ахронот".
"Цели операции достигнуты, мы на завершающей стадии", — приводит издание слова политика.
Как сообщила канцелярия главы правительства, Лапид посетил Южный военный округ и район на границе с сектором Газа. Совместно с министром обороны он провел совещание по оценке нынешней ситуации с руководителем генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави.
Затем премьер встретился с главами местных советов и мэрами городов юга страны и проинформировал их о прошедшем накануне совещании генеральных директоров министерств по вопросу оказания гражданам своевременной помощи.
Ранее в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на перемирие в Газе, предложенное египетским посредниками, оно может вступить в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. По данным Минздрава сектора Газа, в результате обстрелов погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения.
Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
6 августа, 23:55"Исламский джихад" обвинил Израиль в эскалации конфликта