Полянский заявил о подготовке миссии ООН для расследования удара в Еленовке
Зампостпреда Полянский: идет подготовка миссии ООН для расследования удара в Еленовке
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 7 авг – РИА Новости. Полномочия группы ооновцев, которых предполагается направить для установления обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке, сейчас согласовываются, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире радио "Таймс".
Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики начали давать показания.
"Мы были открыты для проведения расследования с самого начала. Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведется", - сказал Полянский.
Он отметил, что также на месте происшествия ожидают экспертов МККК. "На месте также будет группа международных журналистов и экспертов. Нам нечего скрывать там, потому что обстоятельства этого преступления абсолютно ясны", - указал дипломат.
Он напомнил, что обстрел СИЗО был совершен из предоставленной Киеву Штатами РСЗО HIMARS. "У нас нет причин не предоставлять доступ на место происшествия. Есть множество свидетелей. Как вы знаете, боевики "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) сдались российским военным и начали говорить неприятные вещи про киевский режим, и киевский режим очень рассердился. Это и стало причиной этого удара. Это абсолютно ясно", - добавил он.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.