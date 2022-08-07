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Полянский заявил о подготовке миссии ООН для расследования удара в Еленовке - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/rassledovanie-1807903646.html
Полянский заявил о подготовке миссии ООН для расследования удара в Еленовке
Полянский заявил о подготовке миссии ООН для расследования удара в Еленовке - РИА Новости, 07.08.2022
Полянский заявил о подготовке миссии ООН для расследования удара в Еленовке
Полномочия группы ооновцев, которых предполагается направить для установления обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке, сейчас согласовываются, заявил первый... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:44
2022-08-07T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
антониу гутерреш
александр фомин
денис пушилин
киев
украина
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ООН, 7 авг – РИА Новости. Полномочия группы ооновцев, которых предполагается направить для установления обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке, сейчас согласовываются, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире радио "Таймс".Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики начали давать показания.Он отметил, что также на месте происшествия ожидают экспертов МККК. "На месте также будет группа международных журналистов и экспертов. Нам нечего скрывать там, потому что обстоятельства этого преступления абсолютно ясны", - указал дипломат.Он напомнил, что обстрел СИЗО был совершен из предоставленной Киеву Штатами РСЗО HIMARS. "У нас нет причин не предоставлять доступ на место происшествия. Есть множество свидетелей. Как вы знаете, боевики "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) сдались российским военным и начали говорить неприятные вещи про киевский режим, и киевский режим очень рассердился. Это и стало причиной этого удара. Это абсолютно ясно", - добавил он.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
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в мире, здоровье - общество, антониу гутерреш, александр фомин, денис пушилин, киев, украина, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)
21:44 07.08.2022
 
Полянский заявил о подготовке миссии ООН для расследования удара в Еленовке

Зампостпреда Полянский: идет подготовка миссии ООН для расследования удара в Еленовке

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 авг – РИА Новости. Полномочия группы ооновцев, которых предполагается направить для установления обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке, сейчас согласовываются, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире радио "Таймс".
Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Украина нанесла удар американскими РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики начали давать показания.
"Мы были открыты для проведения расследования с самого начала. Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведется", - сказал Полянский.
Он отметил, что также на месте происшествия ожидают экспертов МККК. "На месте также будет группа международных журналистов и экспертов. Нам нечего скрывать там, потому что обстоятельства этого преступления абсолютно ясны", - указал дипломат.
Он напомнил, что обстрел СИЗО был совершен из предоставленной Киеву Штатами РСЗО HIMARS. "У нас нет причин не предоставлять доступ на место происшествия. Есть множество свидетелей. Как вы знаете, боевики "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) сдались российским военным и начали говорить неприятные вещи про киевский режим, и киевский режим очень рассердился. Это и стало причиной этого удара. Это абсолютно ясно", - добавил он.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоАнтониу ГутеррешАлександр ФоминДенис ПушилинКиевУкраинаРоссияООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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