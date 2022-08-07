https://ria.ru/20220807/rakety-1807893561.html
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта
Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:31
2022-08-07T20:31
2022-08-07T21:14
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807830497_0:162:3150:1934_1920x0_80_0_0_4320d721290af01540f86551caaf59fd.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии."На данный момент из Газы выпущено 950 ракет, 750 долетели до израильской территории", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96%.
https://ria.ru/20220807/aviaudary-1807890508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807830497_143:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_2f09fc95be7e7d50d297ddc771186230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:31 07.08.2022 (обновлено: 21:14 07.08.2022)
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта
Армия Израиля: около 950 ракет выпущены из Газы по Израилю с начала обострения конфликта