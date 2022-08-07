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Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта - РИА Новости, 07.08.2022
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Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта
Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:31
2022-08-07T21:14
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии."На данный момент из Газы выпущено 950 ракет, 750 долетели до израильской территории", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96%.
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в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:31 07.08.2022 (обновлено: 21:14 07.08.2022)
 
Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта

Армия Израиля: около 950 ракет выпущены из Газы по Израилю с начала обострения конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии.
"На данный момент из Газы выпущено 950 ракет, 750 долетели до израильской территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96%.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 20:11
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41
 
В миреОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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