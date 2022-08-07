https://ria.ru/20220807/rakety-1807893561.html

Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта

Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта - РИА Новости, 07.08.2022

Израиль заявил о 950 ракетах со стороны Газы с начала обострения конфликта

Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:31

2022-08-07T20:31

2022-08-07T21:14

в мире

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Около 950 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, сообщила пресс-служба армии."На данный момент из Газы выпущено 950 ракет, 750 долетели до израильской территории", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96%.

https://ria.ru/20220807/aviaudary-1807890508.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа