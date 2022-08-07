Одному из погибших рабочих, пропавших в коллекторе в Москве, было 23 года
Прокуратура: одному из погибших рабочих, пропавших в коллекторе в Москве, было 23 года
Поиски рабочих, пропавших в коллекторе в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одному из погибших рабочих, чьё тело было обнаружено в районе Марьинского парка в Москве, было 23 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее сообщалось, что тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружено в районе Марьинского парка.
"Погибшему, тело которого обнаружено, 23 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что еще трое рабочих госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что проводится проверка исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда" и статье 216 "нарушение правил безопасности при ведении иных работ".
Ранее в ГУМЧС России по Москве рассказали агентству, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, работавших в шахте во время ливня. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.