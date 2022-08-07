https://ria.ru/20220807/rabochiy-1807906473.html

Одному из погибших рабочих, пропавших в коллекторе в Москве, было 23 года

Одному из погибших рабочих, пропавших в коллекторе в Москве, было 23 года - РИА Новости, 07.08.2022

Одному из погибших рабочих, пропавших в коллекторе в Москве, было 23 года

Одному из погибших рабочих, чьё тело было обнаружено в районе Марьинского парка в Москве, было 23 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:12

2022-08-07T22:12

2022-08-07T22:12

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807888208_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_7758d4dfca49cdde7ff1537c048e8a11.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одному из погибших рабочих, чьё тело было обнаружено в районе Марьинского парка в Москве, было 23 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Ранее сообщалось, что тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружено в районе Марьинского парка.Подчеркивается, что еще трое рабочих госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что проводится проверка исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда" и статье 216 "нарушение правил безопасности при ведении иных работ".Ранее в ГУМЧС России по Москве рассказали агентству, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, работавших в шахте во время ливня. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220807/proverka-1807865242.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия