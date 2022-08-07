Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220807/puteshestviya-1807519504.html
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России - РИА Новости, 07.08.2022
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России
Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:35
2022-08-07T11:35
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
дальний восток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768178539_0:264:2860:1873_1920x0_80_0_0_030349dd035c7434c0b2f35ec221ffa8.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют. Он очень поддерживает спрос в низкий сезон. Сейчас затишье абсолютное", — сказала она.Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине мая анонсировала, что следующий этап туристического кешбэка будет запущен 1 октября. В середине июня она уточняла, что продажи откроются ориентировочно в августе. В это же время заработает и повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток, отправиться в тур можно будет с октября.Условия акции остаются прежними: в ней участвуют все субъекты РФ, а предложение распространяется на поездки продолжительностью от двух ночей. Покупку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости тура, максимальный возврат — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного путешественника в рамках программы не ограничено.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768178539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76dbd9abdeff352882d15936b2e07388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, дальний восток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать в выходные, куда поехать, ассоциация туроператоров россии (атор), кешбэк
11:35 07.08.2022
 
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России

АТОР: бронирования туров на зиму и осень замедлились – туристы ждут старта кешбэка

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на горном курорте "Роза Хутор" во время празднования Международного дня снега
Туристы на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют. Он очень поддерживает спрос в низкий сезон. Сейчас затишье абсолютное", — сказала она.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине мая анонсировала, что следующий этап туристического кешбэка будет запущен 1 октября. В середине июня она уточняла, что продажи откроются ориентировочно в августе. В это же время заработает и повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток, отправиться в тур можно будет с октября.
Условия акции остаются прежними: в ней участвуют все субъекты РФ, а предложение распространяется на поездки продолжительностью от двух ночей. Покупку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости тура, максимальный возврат — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного путешественника в рамках программы не ограничено.
Мышкин. Вид на окрестности с балкона усадьбы купца Чистова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 08:00Туризм
Уютный город на Волге. Как провести выходные в Мышкине
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияДальний ВостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)куда поехать в выходныекуда поехатьАссоциация туроператоров России (АТОР)Кешбэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала