https://ria.ru/20220807/puteshestviya-1807519504.html
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России - РИА Новости, 07.08.2022
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России
Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:35
2022-08-07T11:35
2022-08-07T11:35
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
дальний восток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют. Он очень поддерживает спрос в низкий сезон. Сейчас затишье абсолютное", — сказала она.Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине мая анонсировала, что следующий этап туристического кешбэка будет запущен 1 октября. В середине июня она уточняла, что продажи откроются ориентировочно в августе. В это же время заработает и повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток, отправиться в тур можно будет с октября.Условия акции остаются прежними: в ней участвуют все субъекты РФ, а предложение распространяется на поездки продолжительностью от двух ночей. Покупку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости тура, максимальный возврат — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного путешественника в рамках программы не ограничено.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, дальний восток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать в выходные, куда поехать, ассоциация туроператоров россии (атор), кешбэк
Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России
АТОР: бронирования туров на зиму и осень замедлились – туристы ждут старта кешбэка
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют. Он очень поддерживает спрос в низкий сезон. Сейчас затишье абсолютное", — сказала она.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине мая анонсировала, что следующий этап туристического кешбэка будет запущен 1 октября. В середине июня она уточняла, что продажи откроются ориентировочно в августе. В это же время заработает и повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток, отправиться в тур можно будет с октября.
Условия акции остаются прежними: в ней участвуют все субъекты РФ, а предложение распространяется на поездки продолжительностью от двух ночей. Покупку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости тура, максимальный возврат — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного путешественника в рамках программы не ограничено.