https://ria.ru/20220807/puteshestviya-1807519504.html

Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России

Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России - РИА Новости, 07.08.2022

Эксперт заявил о снижении числа бронирований туров по России

Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:35

2022-08-07T11:35

2022-08-07T11:35

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

дальний восток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бронирования путевок по России на осенне-зимний сезон замедлились, сообщила в кулуарах российского турфорума "Путешествуй!" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют. Он очень поддерживает спрос в низкий сезон. Сейчас затишье абсолютное", — сказала она.Глава Ростуризма Зарина Догузова в середине мая анонсировала, что следующий этап туристического кешбэка будет запущен 1 октября. В середине июня она уточняла, что продажи откроются ориентировочно в августе. В это же время заработает и повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток, отправиться в тур можно будет с октября.Условия акции остаются прежними: в ней участвуют все субъекты РФ, а предложение распространяется на поездки продолжительностью от двух ночей. Покупку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости тура, максимальный возврат — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного путешественника в рамках программы не ограничено.

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

россия

дальний восток

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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