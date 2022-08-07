https://ria.ru/20220807/provokatsiya-1807905931.html

Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России

Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России - РИА Новости, 07.08.2022

Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:06

2022-08-07T22:06

2022-08-07T22:06

в мире

россия

белые каски

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в населенном пункте Китиан сирийской провинции Идлиб, снимают постановочные видео, чтобы обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по гражданским, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров."По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - сказал он на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220805/siriya-1807639157.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, белые каски, войска воздушно-космической обороны