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Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России - РИА Новости, 07.08.2022
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Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России - РИА Новости, 07.08.2022
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:06
2022-08-07T22:06
в мире
россия
белые каски
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в населенном пункте Китиан сирийской провинции Идлиб, снимают постановочные видео, чтобы обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по гражданским, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров."По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - сказал он на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, россия, белые каски, войска воздушно-космической обороны
22:06 07.08.2022
 
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России

Боевики готовят провокацию в Сирии для обвинения ВКС России в ударах по гражданским

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в населенном пункте Китиан сирийской провинции Идлиб, снимают постановочные видео, чтобы обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по гражданским, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.
"По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - сказал он на брифинге.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:52
Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
 
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