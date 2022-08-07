https://ria.ru/20220807/provokatsiya-1807905931.html
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России - РИА Новости, 07.08.2022
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:06
2022-08-07T22:06
2022-08-07T22:06
в мире
россия
белые каски
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" готовят провокацию в населенном пункте Китиан сирийской провинции Идлиб, снимают постановочные видео, чтобы обвинить Дамаск и ВКС России в ударах по гражданским, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров."По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - сказал он на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220805/siriya-1807639157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белые каски, войска воздушно-космической обороны
Боевики готовят провокацию в Сирии, чтобы обвинить ВКС России
Боевики готовят провокацию в Сирии для обвинения ВКС России в ударах по гражданским