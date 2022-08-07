https://ria.ru/20220807/prodovolstvie-1807897180.html
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины - РИА Новости, 08.08.2022
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-07T20:51
2022-08-07T20:51
2022-08-08T00:02
экономика
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черноморск
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украина
равенна
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ООН, 7 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в пресс-службе ООН."Совместный координационный центр (СКЦ) <…> санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 тонн продовольствия", — говорится в заявлении.Отмечается, что разрешение получило судно МВ SACURA с грузом 11 тысяч тонн сои, оно покинет порт Южный и отправится в направлении Равенны (Италия). Допуск также получил корабль MV ARIZONA, который выйдет из порта Черноморск в направлении Искандеруна (Турция). Его груз составляет 48,5 тысячи тонн кукурузы.Кроме того, СКЦ завершил досмотр идущих с Украины судов MV POLARNET и MV ROJEN, а также прибывающего корабля MV OSPREY S, им всем разрешено движение, добавили в ООН.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали "продуктовую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проводится при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html
https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей шойгу, стамбул, черноморск, россия, оон, украина, равенна, италия
20:51 07.08.2022 (обновлено: 00:02 08.08.2022)
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины
ООН: СКЦ разрешил двум судам с продовольствием покинуть 8 августа порты Южный и Черноморск
ООН, 7 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в пресс-службе ООН.
"Совместный координационный центр (СКЦ) <…> санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 тонн продовольствия", — говорится в заявлении.
Отмечается, что разрешение получило судно МВ SACURA с грузом 11 тысяч тонн сои, оно покинет порт Южный и отправится в направлении Равенны (Италия).
Допуск также получил корабль MV ARIZONA, который выйдет из порта Черноморск в направлении Искандеруна (Турция). Его груз составляет 48,5 тысячи тонн кукурузы.
Кроме того, СКЦ завершил досмотр идущих с Украины
судов MV POLARNET и MV ROJEN, а также прибывающего корабля MV OSPREY S, им всем разрешено движение, добавили в ООН
.
Представители России, Украины, Турции
и ООН 22 июля подписали "продуктовую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проводится при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.