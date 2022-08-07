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СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины - РИА Новости, 08.08.2022
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СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины - РИА Новости, 08.08.2022
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-07T20:51
2022-08-08T00:02
экономика
сергей шойгу
стамбул
черноморск
россия
оон
украина
равенна
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ООН, 7 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в пресс-службе ООН."Совместный координационный центр (СКЦ) &lt;…&gt; санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 тонн продовольствия", — говорится в заявлении.Отмечается, что разрешение получило судно МВ SACURA с грузом 11 тысяч тонн сои, оно покинет порт Южный и отправится в направлении Равенны (Италия). Допуск также получил корабль MV ARIZONA, который выйдет из порта Черноморск в направлении Искандеруна (Турция). Его груз составляет 48,5 тысячи тонн кукурузы.Кроме того, СКЦ завершил досмотр идущих с Украины судов MV POLARNET и MV ROJEN, а также прибывающего корабля MV OSPREY S, им всем разрешено движение, добавили в ООН.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали "продуктовую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проводится при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html
https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html
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экономика, сергей шойгу, стамбул, черноморск, россия, оон, украина, равенна, италия
20:51 07.08.2022 (обновлено: 00:02 08.08.2022)
 
СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины

ООН: СКЦ разрешил двум судам с продовольствием покинуть 8 августа порты Южный и Черноморск

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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ООН, 7 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в пресс-службе ООН.
"Совместный координационный центр (СКЦ) <…> санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 тонн продовольствия", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что разрешение получило судно МВ SACURA с грузом 11 тысяч тонн сои, оно покинет порт Южный и отправится в направлении Равенны (Италия).
Допуск также получил корабль MV ARIZONA, который выйдет из порта Черноморск в направлении Искандеруна (Турция). Его груз составляет 48,5 тысячи тонн кукурузы.
Кроме того, СКЦ завершил досмотр идущих с Украины судов MV POLARNET и MV ROJEN, а также прибывающего корабля MV OSPREY S, им всем разрешено движение, добавили в ООН.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали "продуктовую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проводится при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
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ЭкономикаСергей ШойгуСтамбулЧерноморскРоссияООНУкраинаРавеннаИталия
 
 
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