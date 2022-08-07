https://ria.ru/20220807/prodovolstvie-1807897180.html

СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины

СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины - РИА Новости, 08.08.2022

СКЦ разрешил двум судам с продовольствием выйти из портов Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-07T20:51

2022-08-07T20:51

2022-08-08T00:02

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ООН, 7 авг — РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил 8 августа выход двух судов с продовольствием из украинских портов Южный и Черноморск, сообщили в пресс-службе ООН."Совместный координационный центр (СКЦ) <…> санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 тонн продовольствия", — говорится в заявлении.Отмечается, что разрешение получило судно МВ SACURA с грузом 11 тысяч тонн сои, оно покинет порт Южный и отправится в направлении Равенны (Италия). Допуск также получил корабль MV ARIZONA, который выйдет из порта Черноморск в направлении Искандеруна (Турция). Его груз составляет 48,5 тысячи тонн кукурузы.Кроме того, СКЦ завершил досмотр идущих с Украины судов MV POLARNET и MV ROJEN, а также прибывающего корабля MV OSPREY S, им всем разрешено движение, добавили в ООН.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали "продуктовую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проводится при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

стамбул

черноморск

россия

украина

равенна

италия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сергей шойгу, стамбул, черноморск, россия, оон, украина, равенна, италия