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День железнодорожника в России - РИА Новости, 07.08.2022
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День железнодорожника в России
День железнодорожника в России - РИА Новости, 07.08.2022
День железнодорожника в России
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2022 году эта дата приходится на 7 августа. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T04:26
2022-08-07T04:26
россия
ржд
московская железная дорога
справки
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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2022 году эта дата приходится на 7 августа. Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа. По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.В 2021 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,534 миллиарда пассажиров (+20,8% к 2020 году), из них в пригородном сообщении – 961,4 миллиона (+19,5%), в дальнем следовании – почти 92 миллиона пассажиров (+36,4%).Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,3 миллиарда тонн, что на 3,2% больше, чем за 2020 год.Чистая прибыль РЖД по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) по итогам 2021 года выросла в 66 раз по сравнению с 2020 годом и составила 18,8 миллиарда рублей против 282,9 миллиона рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше. Ежегодно в рамках Дня железнодорожника во всех регионах Московской железной дороги для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, ржд, московская железная дорога, справки
04:26 07.08.2022
 

День железнодорожника в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2022 году эта дата приходится на 7 августа.
Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.
После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.
Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.
Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.
По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.
Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.
Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.
18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.
ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
В 2021 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,534 миллиарда пассажиров (+20,8% к 2020 году), из них в пригородном сообщении – 961,4 миллиона (+19,5%), в дальнем следовании – почти 92 миллиона пассажиров (+36,4%).
Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,3 миллиарда тонн, что на 3,2% больше, чем за 2020 год.
Чистая прибыль РЖД по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) по итогам 2021 года выросла в 66 раз по сравнению с 2020 годом и составила 18,8 миллиарда рублей против 282,9 миллиона рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше.
Ежегодно в рамках Дня железнодорожника во всех регионах Московской железной дороги для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.
Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияРЖДМосковская железная дорогаСправки
 
 
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