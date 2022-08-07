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День железнодорожника в России

День железнодорожника в России - РИА Новости, 07.08.2022

День железнодорожника в России

День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2022 году эта дата приходится на 7 августа. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T04:26

2022-08-07T04:26

2022-08-07T04:26

россия

ржд

московская железная дорога

справки

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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2022 году эта дата приходится на 7 августа. Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю). В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа. По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.В 2021 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,534 миллиарда пассажиров (+20,8% к 2020 году), из них в пригородном сообщении – 961,4 миллиона (+19,5%), в дальнем следовании – почти 92 миллиона пассажиров (+36,4%).Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,3 миллиарда тонн, что на 3,2% больше, чем за 2020 год.Чистая прибыль РЖД по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) по итогам 2021 года выросла в 66 раз по сравнению с 2020 годом и составила 18,8 миллиарда рублей против 282,9 миллиона рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше. Ежегодно в рамках Дня железнодорожника во всех регионах Московской железной дороги для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ржд, московская железная дорога, справки