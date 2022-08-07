https://ria.ru/20220807/politika-1807507581.html
"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе
"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе - РИА Новости, 07.08.2022
"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе
После визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайская армия начала четырехдневные учения в непосредственной близости от острова. Но возможные боестолкновения в регионе РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:00
2022-08-07T08:00
2022-08-07T10:38
нэнси пелоси
джо байден
китай
тайвань
пекин
народно-освободительная армия китая
евросоюз
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайская армия начала четырехдневные учения в непосредственной близости от острова. Но возможные боестолкновения в регионе — не единственная угроза, спровоцированная Вашингтоном. Последствия ощутит на себе и Европа. РИА Новости разбиралось в возрастающих рисках для Запада.От слов к делуБелый дом был против того, чтобы когрессвумен посещала Тайбэй, о чем говорил сам Джо Байден. Пелоси приняла решение фактически единолично. Однако Пекин не стал вдаваться в тонкости американской политики.Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн уже 3 августа вызвал посла США Николаса Бернса и предупредил, что Пекин примет самые решительные меры в ответ на скандальный визит.По словам Се, не только Пелоси, а США в целом должны расплачиваться за ошибку, пересказывает послание замминистра The Global Times. "Мы имеем в виду то, что говорим", — подчеркнул дипломат.Он обвинил американскую администрацию в том, что та не "сдерживала неэтичные действия", а "потакала" Пелоси и по факту вступила с политиком в сговор.Что имел в виду Се, китайские военные пояснили сразу: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) после приземления конгрессвумен объявила о маневрах с боевой стрельбой. Министерство национальной обороны Тайваня 2 августа подтвердило, что как минимум 21 китайский военный самолет вошел в юго-западную часть опознавательной зоны местных систем ПВО. Кроме того, в НОАК сообщили о морских пусках неядерных ракет к востоку от острова.Параллельно учения ВМС и ВВС Китая стартовали в Тайваньском проливе, проливе Баши, Восточно-Китайском море и Тихом океане — по всему периметру Тайваня. Одна из зон —менее чем в 20 километрах от Гаосюна, третьего по величине островного города, крупного торгового порта и бизнес-центра."Если внимательно присмотреться к зонам учений, то это самая близкая к острову акватория, и она его окружает, — отметил китайский аналитик Хуан Хуймин. — А большинство военных операций сначала маскируются под маневры". Впрочем, Пекин подобных намерений не озвучивал. Речь идет, скорее, об изоляции острова от остального мира.На пути к полной блокадеЗаявления НОАК о запусках ракет породили спекуляции о ядерном ударе. Однако Фу Цонг, глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), успокоил: такой сценарий не рассматривается."Мы сделаем все, чтобы объединить страну мирным путем. Мы не отказываемся от возможности военного разрешения, потому что должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко", — сказал китайский представитель.Между тем зарубежные наблюдатели отмечают, что учения НОАК и без ядерного оружия беспрецедентны.Американский телеканал CNN констатирует: Китай "продвинулся намного дальше, чем когда-либо прежде" и "может блокировать Тайвань по воздуху и морю, когда того пожелает".Тайваньский МИД в первый же день маневров сообщил о запуске "нескольких баллистических ракет в воды к северо-востоку и юго-западу от острова, что поставило под угрозу национальную безопасность, привело к эскалации региональной напряженности и помешало регулярному международному движению и торговле". Американское издание Bloomberg подчеркивает: действия НОАК уже "оказывают волнообразное воздействие на глобальные цепочки поставок, вынуждая искать обходные пути и задерживая поставки энергоресурсов".По информации зарубежной прессы, компании меняют маршруты или снижают скорость судов, перевозящих сжиженный природный газ в Северную Азию. Впрочем, задержки поставок на несколько дней в последние годы не редкость — из-за пандемии или природных явлений вроде тайфунов. "Но если учения станут более продолжительными и интенсивными, кризис перерастет в системный", — предупреждает Хуан Хуймин.Тайвань уже ощутил предвестие блокады. В начале недели Пекин остановил экспорт природного песка на остров, а также прекратил импорт фруктов, рыбы и выпечки. Излишки скоропортящейся продукции тайваньцам выгоднее продавать, чем держать на складах. При этом запрета на вывоз продуктов с долгим сроком хранения пока нет. Таким образом, островитяне для пополнения бюджета вынуждены продавать стратегически важные запасы еды.Удар по казнеКитай подготовился к тайваньскому обострению и финансово. По данным Fox News, еще до начала военных учений зарубежные инвесторы тщательно отслеживали изменения на бирже — "чтобы понять, как Пекин может отомстить". Китайские оборонные акции выросли, тайваньские судоходные и туристические, наоборот, упали. А финансисты вспомнили, что у КНР почти триллион долларов в гособлигациях США.Несколько лет назад, после объявленной Трампом торговой войны, Китай начал активно распродавать трежерис. Сегодня в общем объеме задолженности США (30,5 триллиона долларов) почти четверть приходится именно на эти бумаги.По данным американского Минфина, в мае 2020-го китайский портфель инвестиций в госдолг США составил 980,8 миллиарда долларов. Опережает КНР лишь Япония с 1,12 триллиона."Учитывая масштабы предыдущей распродажи, появление слухов о том, что Китай начнет использовать значительные казначейские активы в ответ на визит Пелоси, было лишь вопросом времени, — подчеркивает Ян Линген, аналитик финансовой компании BMO Capital Markets. — Краткосрочный эффект от продажи облигаций будет несравним с негативным влиянием на глобальные макроэкономические перспективы".Технологические козыриВоенные учения НОАК отрезали Тайвань и от каналов поставок в Европу и Америку, но не фруктов и рыбы, а другой, более востребованной тайваньской продукции — сверхсовременных микрочипов.В мире только три компании, которые их выпускают: калифорнийская Intel, южнокорейская Samsung и тайваньская TSMC. Долгое время считалось, что производство чипов, требующее особых климатических условий (отсутствие цветочной пыльцы, большие объемы пресной воды) — причина, по которой КНР не решится на блокаду острова. Однако предприятия TSMC есть и на материковом Китае, а местные специалисты давно работают над снижением зависимости от тайваньцев.Для США и ЕС проблема куда острее. Тайвань — важнейший мировой поставщик полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Предприятия Калифорнии не смогут компенсировать дефицит на рынке. А Южная Корея в условиях региональной нестабильности теряет роль активного экспортера.При этом Китай, ответственный за производство значительной доли электроники, будет менее сговорчив с западными партнерами.У Пекина в запасе есть еще один высокотехнологичный козырь — литий. В его добыче и переработке Китай занимает лидирующую позицию. Кроме того, уже сейчас половина крупнейших производителей аккумуляторов находится в КНР.Китайское "литиевое чудо" подкреплено агрессивной экспансией за рубеж. Компании из КНР широко представлены в Африке, где запасы металла огромны, но разведать, а тем более добыть и переработать его местные предприятия самостоятельно не могут. Китайцам же зачастую не требуется даже транспортировать сырье — некоторые технологические процессы налажены на африканской земле.Причем у Штатов и ЕС практически нет шансов выдавить Китай с Черного континента — они предлагают африканским странам лишь торговые отношения. Пекин же готов масштабно вкладываться в развитие региона.
https://ria.ru/20220805/tayvan-1807463768.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нэнси пелоси, джо байден, китай, тайвань, пекин, народно-освободительная армия китая, евросоюз
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайская армия начала четырехдневные учения в непосредственной близости от острова. Но возможные боестолкновения в регионе — не единственная угроза, спровоцированная Вашингтоном. Последствия ощутит на себе и Европа. РИА Новости разбиралось в возрастающих рисках для Запада.
Белый дом был против того, чтобы когрессвумен посещала Тайбэй, о чем говорил сам Джо Байден. Пелоси приняла решение фактически единолично. Однако Пекин не стал вдаваться в тонкости американской политики.
Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн уже 3 августа вызвал посла США Николаса Бернса и предупредил, что Пекин примет самые решительные меры в ответ на скандальный визит.
По словам Се, не только Пелоси, а США в целом должны расплачиваться за ошибку, пересказывает послание замминистра The Global Times. "Мы имеем в виду то, что говорим", — подчеркнул дипломат.
Он обвинил американскую администрацию в том, что та не "сдерживала неэтичные действия", а "потакала" Пелоси и по факту вступила с политиком в сговор.
Что имел в виду Се, китайские военные пояснили сразу: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) после приземления конгрессвумен объявила о маневрах с боевой стрельбой. Министерство национальной обороны Тайваня 2 августа подтвердило, что как минимум 21 китайский военный самолет вошел в юго-западную часть опознавательной зоны местных систем ПВО. Кроме того, в НОАК сообщили о морских пусках неядерных ракет к востоку от острова.
Параллельно учения ВМС и ВВС Китая стартовали в Тайваньском проливе, проливе Баши, Восточно-Китайском море и Тихом океане — по всему периметру Тайваня. Одна из зон —менее чем в 20 километрах от Гаосюна, третьего по величине островного города, крупного торгового порта и бизнес-центра.
"Если внимательно присмотреться к зонам учений, то это самая близкая к острову акватория, и она его окружает, — отметил китайский аналитик Хуан Хуймин. — А большинство военных операций сначала маскируются под маневры". Впрочем, Пекин подобных намерений не озвучивал. Речь идет, скорее, об изоляции острова от остального мира.
Заявления НОАК о запусках ракет породили спекуляции о ядерном ударе. Однако Фу Цонг, глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), успокоил: такой сценарий не рассматривается.
"Мы сделаем все, чтобы объединить страну мирным путем. Мы не отказываемся от возможности военного разрешения, потому что должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко", — сказал китайский представитель.
Между тем зарубежные наблюдатели отмечают, что учения НОАК и без ядерного оружия беспрецедентны.
Американский телеканал CNN констатирует: Китай "продвинулся намного дальше, чем когда-либо прежде" и "может блокировать Тайвань по воздуху и морю, когда того пожелает".
Тайваньский МИД в первый же день маневров сообщил о запуске "нескольких баллистических ракет в воды к северо-востоку и юго-западу от острова, что поставило под угрозу национальную безопасность, привело к эскалации региональной напряженности и помешало регулярному международному движению и торговле". Американское издание Bloomberg подчеркивает: действия НОАК уже "оказывают волнообразное воздействие на глобальные цепочки поставок, вынуждая искать обходные пути и задерживая поставки энергоресурсов".
По информации зарубежной прессы, компании меняют маршруты или снижают скорость судов, перевозящих сжиженный природный газ в Северную Азию. Впрочем, задержки поставок на несколько дней в последние годы не редкость — из-за пандемии или природных явлений вроде тайфунов. "Но если учения станут более продолжительными и интенсивными, кризис перерастет в системный", — предупреждает Хуан Хуймин.
Тайвань уже ощутил предвестие блокады. В начале недели Пекин остановил экспорт природного песка на остров, а также прекратил импорт фруктов, рыбы и выпечки. Излишки скоропортящейся продукции тайваньцам выгоднее продавать, чем держать на складах. При этом запрета на вывоз продуктов с долгим сроком хранения пока нет. Таким образом, островитяне для пополнения бюджета вынуждены продавать стратегически важные запасы еды.
Китай подготовился к тайваньскому обострению и финансово. По данным Fox News, еще до начала военных учений зарубежные инвесторы тщательно отслеживали изменения на бирже — "чтобы понять, как Пекин может отомстить". Китайские оборонные акции выросли, тайваньские судоходные и туристические, наоборот, упали. А финансисты вспомнили, что у КНР почти триллион долларов в гособлигациях США.
Несколько лет назад, после объявленной Трампом торговой войны, Китай начал активно распродавать трежерис. Сегодня в общем объеме задолженности США (30,5 триллиона долларов) почти четверть приходится именно на эти бумаги.
По данным американского Минфина, в мае 2020-го китайский портфель инвестиций в госдолг США составил 980,8 миллиарда долларов. Опережает КНР лишь Япония с 1,12 триллиона.
"Учитывая масштабы предыдущей распродажи, появление слухов о том, что Китай начнет использовать значительные казначейские активы в ответ на визит Пелоси, было лишь вопросом времени, — подчеркивает Ян Линген, аналитик финансовой компании BMO Capital Markets. — Краткосрочный эффект от продажи облигаций будет несравним с негативным влиянием на глобальные макроэкономические перспективы".
Военные учения НОАК отрезали Тайвань и от каналов поставок в Европу и Америку, но не фруктов и рыбы, а другой, более востребованной тайваньской продукции — сверхсовременных микрочипов.
В мире только три компании, которые их выпускают: калифорнийская Intel, южнокорейская Samsung и тайваньская TSMC. Долгое время считалось, что производство чипов, требующее особых климатических условий (отсутствие цветочной пыльцы, большие объемы пресной воды) — причина, по которой КНР не решится на блокаду острова. Однако предприятия TSMC есть и на материковом Китае, а местные специалисты давно работают над снижением зависимости от тайваньцев.
Для США и ЕС проблема куда острее. Тайвань — важнейший мировой поставщик полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Предприятия Калифорнии не смогут компенсировать дефицит на рынке. А Южная Корея в условиях региональной нестабильности теряет роль активного экспортера.
При этом Китай, ответственный за производство значительной доли электроники, будет менее сговорчив с западными партнерами.
У Пекина в запасе есть еще один высокотехнологичный козырь — литий. В его добыче и переработке Китай занимает лидирующую позицию. Кроме того, уже сейчас половина крупнейших производителей аккумуляторов находится в КНР.
Китайское "литиевое чудо" подкреплено агрессивной экспансией за рубеж. Компании из КНР широко представлены в Африке, где запасы металла огромны, но разведать, а тем более добыть и переработать его местные предприятия самостоятельно не могут. Китайцам же зачастую не требуется даже транспортировать сырье — некоторые технологические процессы налажены на африканской земле.
Причем у Штатов и ЕС практически нет шансов выдавить Китай с Черного континента — они предлагают африканским странам лишь торговые отношения. Пекин же готов масштабно вкладываться в развитие региона.