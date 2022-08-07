https://ria.ru/20220807/politika-1807507581.html

"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе

"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе - РИА Новости, 07.08.2022

"Ответ будет жестким". Китай подготовил первые "сюрпризы" США и Европе

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайская армия начала четырехдневные учения в непосредственной близости от острова. Но возможные боестолкновения в регионе РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:00

2022-08-07T08:00

2022-08-07T10:38

нэнси пелоси

джо байден

китай

тайвань

пекин

народно-освободительная армия китая

евросоюз

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайская армия начала четырехдневные учения в непосредственной близости от острова. Но возможные боестолкновения в регионе — не единственная угроза, спровоцированная Вашингтоном. Последствия ощутит на себе и Европа. РИА Новости разбиралось в возрастающих рисках для Запада.От слов к делуБелый дом был против того, чтобы когрессвумен посещала Тайбэй, о чем говорил сам Джо Байден. Пелоси приняла решение фактически единолично. Однако Пекин не стал вдаваться в тонкости американской политики.Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн уже 3 августа вызвал посла США Николаса Бернса и предупредил, что Пекин примет самые решительные меры в ответ на скандальный визит.По словам Се, не только Пелоси, а США в целом должны расплачиваться за ошибку, пересказывает послание замминистра The Global Times. "Мы имеем в виду то, что говорим", — подчеркнул дипломат.Он обвинил американскую администрацию в том, что та не "сдерживала неэтичные действия", а "потакала" Пелоси и по факту вступила с политиком в сговор.Что имел в виду Се, китайские военные пояснили сразу: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) после приземления конгрессвумен объявила о маневрах с боевой стрельбой. Министерство национальной обороны Тайваня 2 августа подтвердило, что как минимум 21 китайский военный самолет вошел в юго-западную часть опознавательной зоны местных систем ПВО. Кроме того, в НОАК сообщили о морских пусках неядерных ракет к востоку от острова.Параллельно учения ВМС и ВВС Китая стартовали в Тайваньском проливе, проливе Баши, Восточно-Китайском море и Тихом океане — по всему периметру Тайваня. Одна из зон —менее чем в 20 километрах от Гаосюна, третьего по величине островного города, крупного торгового порта и бизнес-центра."Если внимательно присмотреться к зонам учений, то это самая близкая к острову акватория, и она его окружает, — отметил китайский аналитик Хуан Хуймин. — А большинство военных операций сначала маскируются под маневры". Впрочем, Пекин подобных намерений не озвучивал. Речь идет, скорее, об изоляции острова от остального мира.На пути к полной блокадеЗаявления НОАК о запусках ракет породили спекуляции о ядерном ударе. Однако Фу Цонг, глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), успокоил: такой сценарий не рассматривается."Мы сделаем все, чтобы объединить страну мирным путем. Мы не отказываемся от возможности военного разрешения, потому что должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко", — сказал китайский представитель.Между тем зарубежные наблюдатели отмечают, что учения НОАК и без ядерного оружия беспрецедентны.Американский телеканал CNN констатирует: Китай "продвинулся намного дальше, чем когда-либо прежде" и "может блокировать Тайвань по воздуху и морю, когда того пожелает".Тайваньский МИД в первый же день маневров сообщил о запуске "нескольких баллистических ракет в воды к северо-востоку и юго-западу от острова, что поставило под угрозу национальную безопасность, привело к эскалации региональной напряженности и помешало регулярному международному движению и торговле". Американское издание Bloomberg подчеркивает: действия НОАК уже "оказывают волнообразное воздействие на глобальные цепочки поставок, вынуждая искать обходные пути и задерживая поставки энергоресурсов".По информации зарубежной прессы, компании меняют маршруты или снижают скорость судов, перевозящих сжиженный природный газ в Северную Азию. Впрочем, задержки поставок на несколько дней в последние годы не редкость — из-за пандемии или природных явлений вроде тайфунов. "Но если учения станут более продолжительными и интенсивными, кризис перерастет в системный", — предупреждает Хуан Хуймин.Тайвань уже ощутил предвестие блокады. В начале недели Пекин остановил экспорт природного песка на остров, а также прекратил импорт фруктов, рыбы и выпечки. Излишки скоропортящейся продукции тайваньцам выгоднее продавать, чем держать на складах. При этом запрета на вывоз продуктов с долгим сроком хранения пока нет. Таким образом, островитяне для пополнения бюджета вынуждены продавать стратегически важные запасы еды.Удар по казнеКитай подготовился к тайваньскому обострению и финансово. По данным Fox News, еще до начала военных учений зарубежные инвесторы тщательно отслеживали изменения на бирже — "чтобы понять, как Пекин может отомстить". Китайские оборонные акции выросли, тайваньские судоходные и туристические, наоборот, упали. А финансисты вспомнили, что у КНР почти триллион долларов в гособлигациях США.Несколько лет назад, после объявленной Трампом торговой войны, Китай начал активно распродавать трежерис. Сегодня в общем объеме задолженности США (30,5 триллиона долларов) почти четверть приходится именно на эти бумаги.По данным американского Минфина, в мае 2020-го китайский портфель инвестиций в госдолг США составил 980,8 миллиарда долларов. Опережает КНР лишь Япония с 1,12 триллиона."Учитывая масштабы предыдущей распродажи, появление слухов о том, что Китай начнет использовать значительные казначейские активы в ответ на визит Пелоси, было лишь вопросом времени, — подчеркивает Ян Линген, аналитик финансовой компании BMO Capital Markets. — Краткосрочный эффект от продажи облигаций будет несравним с негативным влиянием на глобальные макроэкономические перспективы".Технологические козыриВоенные учения НОАК отрезали Тайвань и от каналов поставок в Европу и Америку, но не фруктов и рыбы, а другой, более востребованной тайваньской продукции — сверхсовременных микрочипов.В мире только три компании, которые их выпускают: калифорнийская Intel, южнокорейская Samsung и тайваньская TSMC. Долгое время считалось, что производство чипов, требующее особых климатических условий (отсутствие цветочной пыльцы, большие объемы пресной воды) — причина, по которой КНР не решится на блокаду острова. Однако предприятия TSMC есть и на материковом Китае, а местные специалисты давно работают над снижением зависимости от тайваньцев.Для США и ЕС проблема куда острее. Тайвань — важнейший мировой поставщик полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Предприятия Калифорнии не смогут компенсировать дефицит на рынке. А Южная Корея в условиях региональной нестабильности теряет роль активного экспортера.При этом Китай, ответственный за производство значительной доли электроники, будет менее сговорчив с западными партнерами.У Пекина в запасе есть еще один высокотехнологичный козырь — литий. В его добыче и переработке Китай занимает лидирующую позицию. Кроме того, уже сейчас половина крупнейших производителей аккумуляторов находится в КНР.Китайское "литиевое чудо" подкреплено агрессивной экспансией за рубеж. Компании из КНР широко представлены в Африке, где запасы металла огромны, но разведать, а тем более добыть и переработать его местные предприятия самостоятельно не могут. Китайцам же зачастую не требуется даже транспортировать сырье — некоторые технологические процессы налажены на африканской земле.Причем у Штатов и ЕС практически нет шансов выдавить Китай с Черного континента — они предлагают африканским странам лишь торговые отношения. Пекин же готов масштабно вкладываться в развитие региона.

https://ria.ru/20220805/tayvan-1807463768.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/yadernoe-oruzhie-1806806220.html

https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/tekhnologii-1804427414.html

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нэнси пелоси, джо байден, китай, тайвань, пекин, народно-освободительная армия китая, евросоюз