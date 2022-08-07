Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/pogoda-1807822950.html
Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье
Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье - РИА Новости, 07.08.2022
Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье
Интенсивные ливни, гроза, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:19
2022-08-07T10:19
москва
общество
московская область (подмосковье)
тверь
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:229:2859:1837_1920x0_80_0_0_5d7dbb03c4b245a1c57d661bc90093a1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Интенсивные ливни, гроза, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением около 18.00 холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9-11 километров, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и внезапным, резким, ударным усилением ветра."В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза, местами град с наибольшей степенью опасности в период с 18 до 21 часа. Температура воздуха успеет повысится до плюс 28-30 градусов в Москве, в Подмосковье плюс 25-30 градусов, на юго-востоке местами воздух успеет прогреться до плюс 33 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер сегодня будет юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать штормовых 18-23 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, а вечером станет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.Кроме того, Тишковец предупредил, что, по данным радиолокационных станций, грозовой фронт на подходе, он пересек Тверь и постепенно накрывает северо-западные районы Подмосковья."В этой связи я бы, конечно, рекомендовал в целях безопасности во второй половине дня, часов с 15 часов до 21 часа быть предельно внимательными", - сказал синоптик.Также Тишковец уточнил, что с сегодняшнего дня температура воздуха в столице вернется к норме.
https://ria.ru/20220806/moskva-1807733263.html
https://ria.ru/20220804/pogoda-1807119679.html
москва
московская область (подмосковье)
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_db7d71ef2d66375dd02be8d39a16a400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, московская область (подмосковье), тверь, центр "фобос", евгений тишковец
10:19 07.08.2022
 
Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье

Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидаются интенсивные ливни, гроза и град

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Интенсивные ливни, гроза, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением около 18.00 холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9-11 километров, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и внезапным, резким, ударным усилением ветра.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 15:18
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза, местами град с наибольшей степенью опасности в период с 18 до 21 часа. Температура воздуха успеет повысится до плюс 28-30 градусов в Москве, в Подмосковье плюс 25-30 градусов, на юго-востоке местами воздух успеет прогреться до плюс 33 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер сегодня будет юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать штормовых 18-23 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, а вечером станет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, Тишковец предупредил, что, по данным радиолокационных станций, грозовой фронт на подходе, он пересек Тверь и постепенно накрывает северо-западные районы Подмосковья.
"В этой связи я бы, конечно, рекомендовал в целях безопасности во второй половине дня, часов с 15 часов до 21 часа быть предельно внимательными", - сказал синоптик.
Также Тишковец уточнил, что с сегодняшнего дня температура воздуха в столице вернется к норме.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 02:10
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе
 
МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)ТверьЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала