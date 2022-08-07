https://ria.ru/20220807/pogoda-1807822950.html

Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье

Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье - РИА Новости, 07.08.2022

Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье

Интенсивные ливни, гроза, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:19

2022-08-07T10:19

2022-08-07T10:19

москва

общество

московская область (подмосковье)

тверь

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Интенсивные ливни, гроза, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением около 18.00 холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9-11 километров, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и внезапным, резким, ударным усилением ветра."В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза, местами град с наибольшей степенью опасности в период с 18 до 21 часа. Температура воздуха успеет повысится до плюс 28-30 градусов в Москве, в Подмосковье плюс 25-30 градусов, на юго-востоке местами воздух успеет прогреться до плюс 33 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер сегодня будет юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать штормовых 18-23 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, а вечером станет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.Кроме того, Тишковец предупредил, что, по данным радиолокационных станций, грозовой фронт на подходе, он пересек Тверь и постепенно накрывает северо-западные районы Подмосковья."В этой связи я бы, конечно, рекомендовал в целях безопасности во второй половине дня, часов с 15 часов до 21 часа быть предельно внимательными", - сказал синоптик.Также Тишковец уточнил, что с сегодняшнего дня температура воздуха в столице вернется к норме.

https://ria.ru/20220806/moskva-1807733263.html

https://ria.ru/20220804/pogoda-1807119679.html

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Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), тверь, центр "фобос", евгений тишковец