https://ria.ru/20220807/pelosi-1807802544.html

Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - РИА Новости, 07.08.2022

Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, и заверил, что при нем такого бы не случилось, заявил экс-президент США РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:44

2022-08-07T02:44

2022-08-07T02:45

в мире

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нэнси пелоси

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, и заверил, что при нем такого бы не случилось, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе.Свою заклятую политическую оппонентку Пелоси, дважды объявлявшую ему импичмент, он назвал женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается."Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа", — добавил он.На посещение Пелоси Тайваня Китай ответил ограничением контактов с США и масштабными военными учениями с ракетными пусками.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

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