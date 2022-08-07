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Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю - РИА Новости, 07.08.2022
Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, и заверил, что при нем такого бы не случилось, заявил экс-президент США РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T02:44
2022-08-07T02:44
2022-08-07T02:45
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, и заверил, что при нем такого бы не случилось, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе.Свою заклятую политическую оппонентку Пелоси, дважды объявлявшую ему импичмент, он назвал женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается."Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа", — добавил он.На посещение Пелоси Тайваня Китай ответил ограничением контактов с США и масштабными военными учениями с ракетными пусками.
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в мире, сша, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, дональд трамп
02:44 07.08.2022 (обновлено: 02:45 07.08.2022)
Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
Экс-президент США Трамп считает, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, и заверил, что при нем такого бы не случилось, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в Техасе.
Свою заклятую политическую оппонентку Пелоси, дважды объявлявшую ему импичмент, он назвал женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается.
"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают", — сказал Трамп.
"Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа", — добавил он.
На посещение Пелоси Тайваня Китай ответил ограничением контактов с США и масштабными военными учениями с ракетными пусками.