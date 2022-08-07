https://ria.ru/20220807/parom-1807849429.html

Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока

Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока - РИА Новости, 07.08.2022

Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока

Россияне и граждане третьих стран с 9 августа смогут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею, сообщает Корейская ассоциация... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:17

2022-08-07T14:17

2022-08-07T14:17

россия

южная корея

владивосток

visa, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807473737_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_c8dbe2de531591b4774d6bf560442d26.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Россияне и граждане третьих стран с 9 августа смогут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею, сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA)."С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющемся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран, при наличии действующей визы... Граждане России, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA", - говорится в сообщении со ссылкой на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ - Владивосток компании Duwon Shipping.Отмечается, что для всех пассажиров обязательно прохождение ПЦР-теста "в течение 48 часов после посадки".Ранее сообщалось, что после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и Южной Кореей, 30 июня из Донхэ во Владивосток пребыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемь граждан Южной Кореи и столько же россиян. Планировалось, что рейсы будут один раз в неделю, вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находился на согласовании у южнокорейских властей.

https://ria.ru/20220713/koreya-1802124501.html

россия

южная корея

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная корея, владивосток, visa, inc.