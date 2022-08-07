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Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока - РИА Новости, 07.08.2022
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Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока
Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока - РИА Новости, 07.08.2022
Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока
Россияне и граждане третьих стран с 9 августа смогут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею, сообщает Корейская ассоциация... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:17
2022-08-07T14:17
россия
южная корея
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Россияне и граждане третьих стран с 9 августа смогут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею, сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA)."С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющемся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран, при наличии действующей визы... Граждане России, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA", - говорится в сообщении со ссылкой на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ - Владивосток компании Duwon Shipping.Отмечается, что для всех пассажиров обязательно прохождение ПЦР-теста "в течение 48 часов после посадки".Ранее сообщалось, что после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и Южной Кореей, 30 июня из Донхэ во Владивосток пребыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемь граждан Южной Кореи и столько же россиян. Планировалось, что рейсы будут один раз в неделю, вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находился на согласовании у южнокорейских властей.
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россия, южная корея, владивосток, visa, inc.
14:17 07.08.2022
 
Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме из Владивостока

KITA: паромное сообщение между Владивостоком и Южной Кореей возобновится 9 августа

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУссурийский залив
Уссурийский залив - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Россияне и граждане третьих стран с 9 августа смогут стать пассажирами парома, курсирующего из Владивостока в Южную Корею, сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA).
"С 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющемся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран, при наличии действующей визы... Граждане России, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA", - говорится в сообщении со ссылкой на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ - Владивосток компании Duwon Shipping.
Отмечается, что для всех пассажиров обязательно прохождение ПЦР-теста "в течение 48 часов после посадки".
Ранее сообщалось, что после более чем двухлетнего перерыва частично возобновилось пассажирское паромное сообщение между Владивостоком и Южной Кореей, 30 июня из Донхэ во Владивосток пребыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: восемь граждан Южной Кореи и столько же россиян. Планировалось, что рейсы будут один раз в неделю, вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находился на согласовании у южнокорейских властей.
Первый паром новой линии Владивосток-Япония-Корея прибыл в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 10:55Туризм
KITA заявила о разрешении на прием российских пассажиров парома в Донхэ
 
РоссияЮжная КореяВладивостокVisa, Inc.
 
 
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