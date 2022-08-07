https://ria.ru/20220807/pamyatniki-1807875376.html

Премьер Эстонии обсудит ситуацию с советскими памятниками

Премьер Эстонии обсудит ситуацию с советскими памятниками - РИА Новости, 07.08.2022

Премьер Эстонии обсудит ситуацию с советскими памятниками

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник приедет в приграничный с РФ город Нарва, чтобы обсудить ситуацию вокруг советских памятников с городской мэрией РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:58

2022-08-07T17:58

2022-08-07T17:58

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

нарва

эстония

россия

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник приедет в приграничный с РФ город Нарва, чтобы обсудить ситуацию вокруг советских памятников с городской мэрией и местным депутатским корпусом, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства."В понедельник я отправлюсь в Нарву, чтобы поговорить с местными руководителями о напряженности вокруг памятников и объяснить решение правительства о том, почему памятники, установленные советской властью, должны быть убраны из публичного пространства",- приводит пресс-служба слова Каллас.Она добавила, что правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции. "Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу", - подчеркнула премьер.В четверг Каллас сообщила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400.Премьер отдельно остановилась на проблеме советского памятника - танка Т-34, стоящего у въезда в Нарву, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе должно принять государство.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными слова премьера Эстонии, что советские памятники нужно быстрее снести, и заявил, что это не красит никакую нацию, Эстонию тоже.

https://ria.ru/20220805/estoniya-1807461061.html

https://ria.ru/20220726/zapret-1805170570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/estoniya-1807241206.html

нарва

эстония

россия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нарва, эстония, россия, т-34