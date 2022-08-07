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Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 07.08.2022
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Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары
Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 07.08.2022
Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары
Пассажирам московского метро раздают воду на семи станциях из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:09
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москва
общество
погода
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирам московского метро раздают воду на семи станциях из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице жара — снова раздаем питьевую воду на 7 станциях метро: Технопарк, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html
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москва, общество, погода, департамент транспорта г. москвы
15:09 07.08.2022
 
Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары

Пассажирам московского метро раздают воду на семи станциях из-за жары

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПешеходы на Бородинском мосту в Москве
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирам московского метро раздают воду на семи станциях из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице жара — снова раздаем питьевую воду на 7 станциях метро: Технопарк, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.
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