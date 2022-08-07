https://ria.ru/20220807/moskva-1807853873.html

Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары

Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 07.08.2022

Пассажирам московского метро раздают воду из-за жары

Пассажирам московского метро раздают воду на семи станциях из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:09

2022-08-07T15:09

2022-08-07T15:09

москва

общество

погода

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пассажирам московского метро раздают воду на семи станциях из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице жара — снова раздаем питьевую воду на 7 станциях метро: Технопарк, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, департамент транспорта г. москвы