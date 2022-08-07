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Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/minoborony-1807842340.html
Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны
Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны - РИА Новости, 07.08.2022
Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны
Российские военные уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории Донецкой народной республики, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:11
2022-08-07T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории Донецкой народной республики, заявили в воскресенье в Минобороны России."За сутки поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах", - сообщили в российском Минобороны.
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807843742.html
донецкая народная республика
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
13:11 07.08.2022 (обновлено: 15:49 07.08.2022)
 
Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны

Российские силы поразили три пункта управления ВСУ в двух батальонах теробороны в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории Донецкой народной республики, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"За сутки поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах", - сообщили в российском Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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