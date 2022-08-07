https://ria.ru/20220807/minoborony-1807842340.html

Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны

Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны - РИА Новости, 07.08.2022

Российские силы поразили пункты управления ВСУ в двух батальонах теробороны

Российские военные уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории Донецкой народной республики, заявили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:11

2022-08-07T13:11

2022-08-07T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории Донецкой народной республики, заявили в воскресенье в Минобороны России."За сутки поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах", - сообщили в российском Минобороны.

https://ria.ru/20220807/ukraina-1807843742.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика