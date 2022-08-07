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Российские силы подавили четыре взвода украинских "Градов" - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/minoborony-1807841792.html
Российские силы подавили четыре взвода украинских "Градов"
Российские силы подавили четыре взвода украинских "Градов" - РИА Новости, 07.08.2022
Российские силы подавили четыре взвода украинских "Градов"
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:04
2022-08-07T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод "Гиацинт-Б" в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807841457.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:04 07.08.2022 (обновлено: 15:48 07.08.2022)
 
Российские силы подавили четыре взвода украинских "Градов"

Российские силы подавили четыре взвода украинских "Градов" и взвод орудий "Гиацинт-Б"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка () "Акация", из которой российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка () Акация, из которой российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка () "Акация", из которой российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод "Гиацинт-Б" в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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