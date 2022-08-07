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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 07.08.2022
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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 07.08.2022
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных ливней, которые ожидаются в Приморье с вечера 7 августа, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:47
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россия
приморский край
общество
погода
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных ливней, которые ожидаются в Приморье с вечера 7 августа, сообщает ГУМЧС РФ по региону."Штормовое предупреждение...в связи с обострением фронтальных разделов и активной грозовой деятельностью в ближайшие 3-6 часов с сохранением до утра 8 августа в Приморском крае местами ожидаются ливни, местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы. При грозе усиление ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Примгидромета.Спасатели призывают приморцев скорректировать планы на время действия штормового предупреждения: воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и выходов на туристические маршруты. Не рекомендуется и выход в море на маломерных судах.По уточнённым данным Примгидромета, с утра 8 августа в Приморском крае ожидаются ливни (15 — 40 миллиметров за 12 часов и менее), местами сильные ливни (30 миллиметров и более за 1 час и менее) и очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 и менее), грозы.Как передаёт корреспондент РИА Новости, дождь во Владивостоке уже начался.
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россия, приморский край, общество, погода
15:47 07.08.2022 (обновлено: 16:32 07.08.2022)
 
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней 7-8 августа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНабережная Цесаревича во Владивостоке
Набережная Цесаревича во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Набережная Цесаревича во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных ливней, которые ожидаются в Приморье с вечера 7 августа, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"Штормовое предупреждение...в связи с обострением фронтальных разделов и активной грозовой деятельностью в ближайшие 3-6 часов с сохранением до утра 8 августа в Приморском крае местами ожидаются ливни, местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы. При грозе усиление ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Примгидромета.
Спасатели призывают приморцев скорректировать планы на время действия штормового предупреждения: воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и выходов на туристические маршруты. Не рекомендуется и выход в море на маломерных судах.
По уточнённым данным Примгидромета, с утра 8 августа в Приморском крае ожидаются ливни (15 — 40 миллиметров за 12 часов и менее), местами сильные ливни (30 миллиметров и более за 1 час и менее) и очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 и менее), грозы.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, дождь во Владивостоке уже начался.
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