15:47 07.08.2022 (обновлено: 16:32 07.08.2022)
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней 7-8 августа
Набережная Цесаревича во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных ливней, которые ожидаются в Приморье с вечера 7 августа, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"Штормовое предупреждение...в связи с обострением фронтальных разделов и активной грозовой деятельностью в ближайшие 3-6 часов с сохранением до утра 8 августа в Приморском крае местами ожидаются ливни, местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы. При грозе усиление ветра до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Примгидромета.
Спасатели призывают приморцев скорректировать планы на время действия штормового предупреждения: воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и выходов на туристические маршруты. Не рекомендуется и выход в море на маломерных судах.
По уточнённым данным Примгидромета, с утра 8 августа в Приморском крае ожидаются ливни (15 — 40 миллиметров за 12 часов и менее), местами сильные ливни (30 миллиметров и более за 1 час и менее) и очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 и менее), грозы.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, дождь во Владивостоке уже начался.