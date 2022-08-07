https://ria.ru/20220807/kosovo-1807832045.html

В СЖР назвали территорию Косово опасной для работы российских журналистов

В СЖР назвали территорию Косово опасной для работы российских журналистов - РИА Новости, 07.08.2022

В СЖР назвали территорию Косово опасной для работы российских журналистов

Территория Косово опасна для работы российских журналистов, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:33

2022-08-07T11:33

2022-08-07T11:33

в мире

косово

сербия

юнеско

союз журналистов россии

задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

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МОСКВА. 7 авг - РИА Новости. Территория Косово опасна для работы российских журналистов, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее "глава МВД" Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Позже журналистику отпустили."Мы всегда предупреждаем коллег, что территория Косово - это в общем не туристическая зона, хотя там самое большое количество исторических памятников, признанные ЮНЕСКО на квадратный километр, там действительно много всего, что посмотреть, но это территория опасна для россиян, для русских журналистов", - заявил Соловьев.По его словам, инцидент с задержанием журналистки Асламовой в Косово не единичный."В прошлый раз, когда было обострение, несколько месяцев назад, потому же поводу, связанному с номерными знаками при въезде на территорию Косово… и тогда оператор "Известий" был таким же образом задержан", - отметил глава СЖР.По его словам, оператор был также объявлен шпионом."Через некоторое время он обрел свободу и вернулся на территорию Сербии. Та же история повторилась и с Асламовой... Нужно иметь специальные документы, если человек решился туда ехать. По крайне мере нужно иметь, может быть, шенгенскую визу, потому что если человек перемещается с территории Сербии без разрешения косовских властей, это может вызвать целый ряд неприятностей", - добавил Соловьев.

https://ria.ru/20220807/zhurnalistka-1807829665.html

https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804995.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, юнеско, союз журналистов россии, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово