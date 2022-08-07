https://ria.ru/20220807/kosovo-1807817899.html

Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки

Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки - РИА Новости, 07.08.2022

Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки

Обвинения в адрес задержанной в самопровозглашенном Косово журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой не сопровождаются доказательствами, Россия должна... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:26

2022-08-07T09:26

2022-08-07T09:27

в мире

косово

россия

сша

константин косачев

задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения в адрес задержанной в самопровозглашенном Косово журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой не сопровождаются доказательствами, Россия должна добиваться соблюдения законных прав россиянки, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Вне всякого сомнения, Россия должна добиваться соблюдения всех законных прав журналистки как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от предъявляемых обвинений", - сказал Косачев. Тем более, что "они не сопровождаются никакими доказательствами их обоснованности", подчеркнул сенатор.Бывшая "посол" самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что Асламова находится в регионе под стражей местных властей. "Глава МВД" Косово Джеляль Швецла сообщил ранее о задержании Асламовой при попытке въезда в регион. По его словам, "несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста". Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил.

https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804995.html

косово

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, россия, сша, константин косачев, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово