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Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки
Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки - РИА Новости, 07.08.2022
Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки
Обвинения в адрес задержанной в самопровозглашенном Косово журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой не сопровождаются доказательствами, Россия должна... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:26
2022-08-07T09:26
2022-08-07T09:27
в мире
косово
россия
сша
константин косачев
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения в адрес задержанной в самопровозглашенном Косово журналистки "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой не сопровождаются доказательствами, Россия должна добиваться соблюдения законных прав россиянки, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Вне всякого сомнения, Россия должна добиваться соблюдения всех законных прав журналистки как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от предъявляемых обвинений", - сказал Косачев. Тем более, что "они не сопровождаются никакими доказательствами их обоснованности", подчеркнул сенатор.Бывшая "посол" самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что Асламова находится в регионе под стражей местных властей. "Глава МВД" Косово Джеляль Швецла сообщил ранее о задержании Асламовой при попытке въезда в регион. По его словам, "несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста". Какие страны и доказательства имеются в виду, Швецла не уточнил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, сша, константин косачев, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
09:26 07.08.2022 (обновлено: 09:27 07.08.2022)
Сенатор призвал добиваться соблюдения прав задержанной в Косово журналистки
Сенатор Косачев назвал обвинения Косово против журналистки Асламовой бездоказательными