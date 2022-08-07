В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 20303 новых случая заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19, скончались 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 20 303 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России госпитализированы 1505 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
За сутки в России выздоровели 8729 человек от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 8729 человек, или на 18,7% меньше в сравнении с 6 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
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