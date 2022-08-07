Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220807/koronavirus-1807830310.html
В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2022
В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19, скончались 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:20
2022-08-07T11:20
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251460_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_57734881cb721e03a9b26dd6bf27d729.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19, скончались 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 20 303 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России госпитализированы 1505 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 8729 человек от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 8729 человек, или на 18,7% меньше в сравнении с 6 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807630905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251460_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4c2b13e614dc33a01b9186217d07decf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:20 07.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 20303 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19, скончались 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 20 303 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:09Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6 процента
За сутки в России госпитализированы 1505 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
За сутки в России выздоровели 8729 человек от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 8729 человек, или на 18,7% меньше в сравнении с 6 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
Показания аппарата компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:18
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за июнь
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала