https://ria.ru/20220807/koronavirus-1807830310.html

В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1505 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19, скончались 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:20

2022-08-07T11:20

2022-08-07T11:20

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 20 303 новых случая COVID-19, скончались 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 20 303 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России госпитализированы 1505 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1505 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 29,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 12 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выздоровели 8729 человек от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 8729 человек, или на 18,7% меньше в сравнении с 6 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220805/immunitet-1807532230.html

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807630905.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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