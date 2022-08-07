https://ria.ru/20220807/kolumbiya-1807913122.html

Густаво Петро принес присягу президента Колумбии

Густаво Петро принес присягу президента Колумбии - РИА Новости, 07.08.2022

Густаво Петро принес присягу президента Колумбии

Президент Колумбии Густаво Петро принес присягу и вступил в должность в ходе церемонии на площади Боливара в Боготе. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:41

2022-08-07T23:41

2022-08-07T23:41

в мире

иван дуке

колумбия

венесуэла

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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро принес присягу и вступил в должность в ходе церемонии на площади Боливара в Боготе.После президента присягу принесла вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес.С президентским сроком Петро связаны надежды наименее обеспеченных слоев населения - в предвыборной кампании он обещал им первоочередное внимание, говорил о решении проблемы бедности и перераспределении налоговой нагрузки на более состоятельных жителей.Участие Петро в городской герилье (партизанской войне) в составе "Движения 19 апреля" (М-19) в 1980-х годах рассматривают как фактор, благоприятствующий достижению мира с повстанцами и наркоторговцами Колумбии. Крупнейшая на данный момент группировка военизированных наркоторговцев "Клан залива" и другие структуры этой криминальной отрасли уже обратились к Петро с предложением сложить оружие после инаугурации в обмен на гарантии реинтеграции, аналогичные тем, что получили бойцы Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в 2006 году.В программе действий нового президента - внимание к проблемам экологии и изменения климата, включая полный запрет на добычу сланцевых углеводородов, сокращение зависимости от импорта продуктов питания и поддержка местных производителей, увеличение расходов на образование, обеспечение гендерного равенства на всех уровнях и во всех ветвях власти.Важным изменением, которое ждет страну после 7 августа, станет восстановление дипломатических и торговых отношений с Венесуэлой, которые были прерваны в 2019 году при предшественнике Петро Иване Дуке.

https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803356408.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван дуке, колумбия, венесуэла