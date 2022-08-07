18:01 07.08.2022 (обновлено: 18:47 07.08.2022)
Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"
Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез", есть повреждения, сообщает министерство обороны Израиля.
"Три минометных снаряда, выпущенных из сектора Газа, попали в контрольно-пропускной пункт "Эрез", находящийся в ведении министерства обороны Израиля. Крыша терминала была повреждена в результате пожара, и осколки попали в вестибюль, место, которое ежедневно используется для облегчения прохода тысяч жителей Газы, работающих в Израиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в связи с операцией "Рассвет" КПП закрыт.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.