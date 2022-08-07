https://ria.ru/20220807/izrail-1807880338.html

Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"

Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез" - РИА Новости, 07.08.2022

Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"

Минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез", есть повреждения, сообщает министерство обороны Израиля. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:01

2022-08-07T18:01

2022-08-07T18:47

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

минобороны израиля

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез", есть повреждения, сообщает министерство обороны Израиля.Отмечается, что в настоящее время в связи с операцией "Рассвет" КПП закрыт.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220807/peremirie-1807862808.html

израиль

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, минобороны израиля, израиль, в мире