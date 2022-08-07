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Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез" - РИА Новости, 07.08.2022
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Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"
Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез" - РИА Новости, 07.08.2022
Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"
Минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез", есть повреждения, сообщает министерство обороны Израиля. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:01
2022-08-07T18:47
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
минобороны израиля
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез", есть повреждения, сообщает министерство обороны Израиля.Отмечается, что в настоящее время в связи с операцией "Рассвет" КПП закрыт.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, минобороны израиля, израиль, в мире
18:01 07.08.2022 (обновлено: 18:47 07.08.2022)
 
Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"

Минобороны Израиля: минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Минометные снаряды из сектора Газа попали по КПП "Эрез", есть повреждения, сообщает министерство обороны Израиля.
"Три минометных снаряда, выпущенных из сектора Газа, попали в контрольно-пропускной пункт "Эрез", находящийся в ведении министерства обороны Израиля. Крыша терминала была повреждена в результате пожара, и осколки попали в вестибюль, место, которое ежедневно используется для облегчения прохода тысяч жителей Газы, работающих в Израиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в связи с операцией "Рассвет" КПП закрыт.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 16:08
Перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по местному времени, сообщили СМИ
 
Операция Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаМинобороны ИзраиляИзраильВ мире
 
 
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