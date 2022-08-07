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Израиль наносит удары по установкам "Исламского джихада" в секторе Газа - РИА Новости, 07.08.2022
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Израиль наносит удары по установкам "Исламского джихада" в секторе Газа
Израиль наносит удары по установкам "Исламского джихада" в секторе Газа - РИА Новости, 07.08.2022
Израиль наносит удары по установкам "Исламского джихада" в секторе Газа
Армия Израиля наносит удары по пусковым установкам группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:46
2022-08-07T13:46
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по пусковым установкам группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба."В настоящее время армия Израиля наносит ракетные удары по пусковым установкам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в сообщении.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
13:46 07.08.2022
 
Израиль наносит удары по установкам "Исламского джихада" в секторе Газа

Армия Израиля наносит удары по пусковым установкам "Исламского джихада" в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля наносит удары по пусковым установкам группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"В настоящее время армия Израиля наносит ракетные удары по пусковым установкам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 10:24
Израиль заявил о пуске почти 600 ракет из сектора Газа
 
В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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