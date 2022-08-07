https://ria.ru/20220807/ispaniya-1807886467.html

Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению

Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению - РИА Новости, 07.08.2022

Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению

Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством план по энергосбережению и назвал действия премьер-министра... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:36

2022-08-07T19:36

2022-08-07T19:36

в мире

педро санчес

испания

мадрид

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МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством план по энергосбережению и назвал действия премьер-министра Педро Санчеса "импровизацией".Правительство Испании в минувший понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии."Вместо того чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, он (Педро Санчес) просто импровизирует, принимая односторонние меры, ни с кем не разговаривая, не достигая консенсуса," - сказал Фейхоо в воскресенье журналистам.Ввиду того что именно автономные сообщества на практике будут ответственны за принятие мер, необходимо дать их представителям право выразить свою точку зрения, считает политик.Аналогичную позицию в эту субботу выразила председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. Она заявила, что принятые исполнительной властью меры создали политическую проблему первого уровня.

https://ria.ru/20220804/ispaniya-1807157821.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро санчес, испания, мадрид