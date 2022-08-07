Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению
Глава Народной партии Испании Фейхоо назвал план властей по энергосбережению импровизацией
Посольство Испании. Архивное фото
МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством план по энергосбережению и назвал действия премьер-министра Педро Санчеса "импровизацией".
Правительство Испании в минувший понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.
"Вместо того чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, он (Педро Санчес) просто импровизирует, принимая односторонние меры, ни с кем не разговаривая, не достигая консенсуса," - сказал Фейхоо в воскресенье журналистам.
Ввиду того что именно автономные сообщества на практике будут ответственны за принятие мер, необходимо дать их представителям право выразить свою точку зрения, считает политик.
Аналогичную позицию в эту субботу выразила председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. Она заявила, что принятые исполнительной властью меры создали политическую проблему первого уровня.