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Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению - РИА Новости, 07.08.2022
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Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению
Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению - РИА Новости, 07.08.2022
Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению
Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством план по энергосбережению и назвал действия премьер-министра... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:36
2022-08-07T19:36
в мире
педро санчес
испания
мадрид
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МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством план по энергосбережению и назвал действия премьер-министра Педро Санчеса "импровизацией".Правительство Испании в минувший понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии."Вместо того чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, он (Педро Санчес) просто импровизирует, принимая односторонние меры, ни с кем не разговаривая, не достигая консенсуса," - сказал Фейхоо в воскресенье журналистам.Ввиду того что именно автономные сообщества на практике будут ответственны за принятие мер, необходимо дать их представителям право выразить свою точку зрения, считает политик.Аналогичную позицию в эту субботу выразила председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. Она заявила, что принятые исполнительной властью меры создали политическую проблему первого уровня.
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в мире, педро санчес, испания, мадрид
19:36 07.08.2022
 
Главу Народной партии Испании не впечатлил план властей по энергосбережению

Глава Народной партии Испании Фейхоо назвал план властей по энергосбережению импровизацией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Испании
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАДРИД, 7 авг - РИА Новости. Глава правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый правительством план по энергосбережению и назвал действия премьер-министра Педро Санчеса "импровизацией".
Правительство Испании в минувший понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Помимо этого план включает в себя меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.
"Вместо того чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, он (Педро Санчес) просто импровизирует, принимая односторонние меры, ни с кем не разговаривая, не достигая консенсуса," - сказал Фейхоо в воскресенье журналистам.
Ввиду того что именно автономные сообщества на практике будут ответственны за принятие мер, необходимо дать их представителям право выразить свою точку зрения, считает политик.
Аналогичную позицию в эту субботу выразила председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. Она заявила, что принятые исполнительной властью меры создали политическую проблему первого уровня.
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В миреПедро СанчесИспанияМадрид
 
 
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