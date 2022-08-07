https://ria.ru/20220807/golmovskiy-1807877467.html
ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле
ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле - РИА Новости, 07.08.2022
ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле
Здание администрации Гольмовского в ДНР повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:16
2022-08-07T18:16
2022-08-07T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Здание администрации Гольмовского в ДНР повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженным формированиями Украины) городов Республики... прямое попадание в Гольмовскую поселковую администрацию", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина
ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле
Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Гольмовского было повреждено здание администрации