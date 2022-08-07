https://ria.ru/20220807/golmovskiy-1807877467.html

ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле

ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ повредили здание администрации Гольмовского при обстреле

Здание администрации Гольмовского в ДНР повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:16

2022-08-07T18:16

2022-08-07T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Здание администрации Гольмовского в ДНР повреждено из-за обстрелов украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженным формированиями Украины) городов Республики... прямое попадание в Гольмовскую поселковую администрацию", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина