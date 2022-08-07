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Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером - РИА Новости, 07.08.2022
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Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером
Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером - РИА Новости, 07.08.2022
Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером
Королева Великобритании Елизавета II планирует прервать "отпуск" в Шотландии, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство, сообщает газета РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:14
2022-08-07T14:14
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
великобритания
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елизавета ii
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II планирует прервать "отпуск" в Шотландии, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.Как отмечает источник, обычно королева возвращается из замка Балморал в начале октября, но в этом году она сделает исключение и приедет в Лондон.По данным издания, визит королевы для приветствия нового премьера не будет долгим, после этого она вернется обратно в Шотландию.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Нынешний премьер страны Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800926499.html
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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания, шотландия, лондон, елизавета ii
14:14 07.08.2022
 
Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером

Daily Mail: Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером Великобритании

© AP Photo / Matt DunhamКоролева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021
Королева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Королева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II планирует прервать "отпуск" в Шотландии, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
Как отмечает источник, обычно королева возвращается из замка Балморал в начале октября, но в этом году она сделает исключение и приедет в Лондон.
"Её величество не ожидает, что новый премьер-министр приедет в Шотландию, поэтому планирует приехать для встречи с ним", - цитирует газета источник.
По данным издания, визит королевы для приветствия нового премьера не будет долгим, после этого она вернется обратно в Шотландию.
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В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Нынешний премьер страны Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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В миреЛиз ТрассРиши СунакБорис ДжонсонВеликобританияШотландияЛондонЕлизавета II
 
 
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