Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером
Daily Mail: Елизавета II прервет "отпуск" для встречи с новым премьером Великобритании
© AP Photo / Matt DunhamКоролева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021
© AP Photo / Matt Dunham
Королева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II планирует прервать "отпуск" в Шотландии, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
Как отмечает источник, обычно королева возвращается из замка Балморал в начале октября, но в этом году она сделает исключение и приедет в Лондон.
"Её величество не ожидает, что новый премьер-министр приедет в Шотландию, поэтому планирует приехать для встречи с ним", - цитирует газета источник.
По данным издания, визит королевы для приветствия нового премьера не будет долгим, после этого она вернется обратно в Шотландию.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Нынешний премьер страны Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
2 августа, 18:19Трасс сделала неловкую оговорку о Путине