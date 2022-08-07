СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов
Mirror: Джонсон продает свой лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов
© AP Photo / Alberto PezzaliПодавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу лондонский таунхуас за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов), хотя покупал его за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание Mirror.
"Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус который они купили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов", - пишет газета.
По данным издания, пара приобрела дом с четырьмя спальнями в июле 2019 года, когда Джонсон стал премьер-министром.
Согласно газете, Джонсоны намеревались сдавать дом в аренду за 4 тысячи фунтов стерлингов (4,8 тысячи долларов США) в месяц, но так и не осуществили этот замысел.