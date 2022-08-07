https://ria.ru/20220807/dzhonson-1807892821.html

СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов

СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов - РИА Новости, 07.08.2022

СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу лондонский таунхуас за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:26

2022-08-07T20:26

2022-08-07T20:26

в мире

сша

борис джонсон

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу лондонский таунхуас за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов), хотя покупал его за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание Mirror.По данным издания, пара приобрела дом с четырьмя спальнями в июле 2019 года, когда Джонсон стал премьер-министром.Согласно газете, Джонсоны намеревались сдавать дом в аренду за 4 тысячи фунтов стерлингов (4,8 тысячи долларов США) в месяц, но так и не осуществили этот замысел.

https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, борис джонсон