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СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов - РИА Новости, 07.08.2022
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СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов
СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов - РИА Новости, 07.08.2022
СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу лондонский таунхуас за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:26
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в мире
сша
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу лондонский таунхуас за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов), хотя покупал его за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание Mirror.По данным издания, пара приобрела дом с четырьмя спальнями в июле 2019 года, когда Джонсон стал премьер-министром.Согласно газете, Джонсоны намеревались сдавать дом в аренду за 4 тысячи фунтов стерлингов (4,8 тысячи долларов США) в месяц, но так и не осуществили этот замысел.
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в мире, сша, борис джонсон
20:26 07.08.2022
 
СМИ: Джонсон продает лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов

Mirror: Джонсон продает свой лондонский таунхаус за 1,6 миллиона фунтов стерлингов

© AP Photo / Alberto PezzaliПодавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу лондонский таунхуас за 1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов), хотя покупал его за 1,2 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов), сообщает издание Mirror.
"Борис и Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус который они купили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов", - пишет газета.
По данным издания, пара приобрела дом с четырьмя спальнями в июле 2019 года, когда Джонсон стал премьер-министром.
Согласно газете, Джонсоны намеревались сдавать дом в аренду за 4 тысячи фунтов стерлингов (4,8 тысячи долларов США) в месяц, но так и не осуществили этот замысел.
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