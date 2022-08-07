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В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 07.08.2022
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина
Мирный житель погиб в Киевском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:59
2022-08-07T19:59
2022-08-07T20:23
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Киевском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя... При обстреле Киевского района украинскими боевиками по улице Панкратовой был убит мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, украина, днр, донецк (днр)
19:59 07.08.2022 (обновлено: 20:23 07.08.2022)
В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ