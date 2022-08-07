https://ria.ru/20220807/dnr-1807889364.html

В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина

В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 07.08.2022

В Киевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ погиб мужчина

Мирный житель погиб в Киевском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:59

2022-08-07T19:59

2022-08-07T20:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Киевском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя... При обстреле Киевского района украинскими боевиками по улице Панкратовой был убит мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220807/doklad-1807862901.html

украина

донецк (днр)

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в мире, украина, днр, донецк (днр)