https://ria.ru/20220807/dnr-1807889040.html

ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка

ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:55

2022-08-07T19:55

2022-08-07T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

красногоровка

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 19.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

красногоровка

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), петровский район, красногоровка