19:55 07.08.2022 (обновлено: 20:03 07.08.2022)
ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 19.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.