https://ria.ru/20220807/dnr-1807887456.html
В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека
В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2022
В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека
Двое мирных жителей пострадали в Никольском в ДНР из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:41
2022-08-07T19:41
2022-08-07T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
волновахский район
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали в Никольском в ДНР из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирных жителей... Украинские боевики обстреляли Никольское в Волновахском районе ДНР, ранены двое мужчин", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Село Никольское расположено всего в нескольких километрах от города Угледара, который на данный момент контролируют украинские войска.
https://ria.ru/20220807/dnr-1807884245.html
донецкая народная республика
украина
волновахский район
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в мире, донецкая народная республика, украина, волновахский район
В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека
Двое мирных мужчин пострадали в Никольском в ДНР из-за обстрелов