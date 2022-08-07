https://ria.ru/20220807/dnr-1807887456.html

В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека

В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека - РИА Новости, 07.08.2022

В ДНР из-за обстрелов пострадали два человека

Двое мирных жителей пострадали в Никольском в ДНР из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:41

2022-08-07T19:41

2022-08-07T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

волновахский район

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали в Никольском в ДНР из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирных жителей... Украинские боевики обстреляли Никольское в Волновахском районе ДНР, ранены двое мужчин", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Село Никольское расположено всего в нескольких километрах от города Угледара, который на данный момент контролируют украинские войска.

https://ria.ru/20220807/dnr-1807884245.html

донецкая народная республика

украина

волновахский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, волновахский район