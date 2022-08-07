Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив 25 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Зайцево южное и Новоселовка, украинские войска выпустили 35 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.