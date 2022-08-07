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Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/dnr-1807884074.html
Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк
Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:17
2022-08-07T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Зайцево южное и Новоселовка, украинские войска выпустили 35 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато
19:17 07.08.2022
 
Украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив 25 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Представительство также зафиксировало обстрелы населенных пунктов Зайцево южное и Новоселовка, украинские войска выпустили 35 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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