ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.