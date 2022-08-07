https://ria.ru/20220807/dnr-1807859806.html

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:57

2022-08-07T15:57

2022-08-07T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато