https://ria.ru/20220807/dnr-1807856242.html

В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.08.2022

В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:32

2022-08-07T15:32

2022-08-07T15:32

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье девять раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 34 снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и 16 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220807/donbass-1807855586.html

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика