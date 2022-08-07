https://ria.ru/20220807/dnr-1807856242.html
В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ
В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.08.2022
В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель получил ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:32
2022-08-07T15:32
2022-08-07T15:32
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье девять раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 34 снаряда калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и 16 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220807/donbass-1807855586.html
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика
В ДНР мужчина был ранен при обстреле со стороны ВСУ
В Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск был ранен мужчина