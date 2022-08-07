https://ria.ru/20220807/diplomatiya-1807760335.html

Американскую дипломатию разгромили в Пномпене

Американскую дипломатию разгромили в Пномпене - РИА Новости, 07.08.2022

Американскую дипломатию разгромили в Пномпене

Тяжелейший просчет всей — не только азиатской, но глобальной — американской внешней политики стал очевидным в столице Камбоджи Пномпене, шумном городе длинных... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:00

2022-08-07T08:00

2022-08-07T09:43

нэнси пелоси

сергей лавров

россия

китай

азия

большая двадцатка

сша

экономическое сообщество асеан

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Тяжелейший просчет всей — не только азиатской, но глобальной — американской внешней политики стал очевидным в столице Камбоджи Пномпене, шумном городе длинных проспектов и бульваров. Там собирались министры иностранных дел стран, числящихся партнерами по диалогу десяти государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а среди этих партнеров и Россия, и США, и Китай, и еще многие.Здесь важно точно определить смысл этих проводимых ежегодно мероприятий. Это обмен мнениями, никаких жестких решений не принимается. Сначала между собой совещаются десять асеановцев, вырабатывая общую позицию по всем вопросам — в данном случае прежде всего по вспышке напряженности по линии Китай — США — Тайвань. Затем они общаются с каждым партнером по диалогу поодиночке, потом проводят общую конференцию, где каждый говорит, что хочет, за закрытыми дверями, а внешний мир потом пытается узнать, что же за этими дверями произошло.Так вот, важнее в таких случаях обычно оказывается то, чего не произошло. Как оно должно было пройти (с точки зрения американской дипломатии): все страны Азии обязаны были, во-первых, осудить и подвергнуть санкциям Россию в связи с украинским сюжетом, во-вторых — проделать то же в аналогичном сюжете вокруг Тайваня. То есть осудить Китай. За мощнейшие военные маневры во время и после визита на остров госпожи Нэнси Пелоси, за сворачивание диалога с США по нескольким направлениям и прочие антиамериканские санкции, за такие же санкции в отношении Тайбэя — а тут уже налицо неприятность для соседних стран Азии. Например, потому, что под угрозой индустрия производства на Тайване полупроводников. Не говоря об общей для всех угрозе бизнесу и прочей торговле.Но никакого осуждения не было. Началось все с коммюнике министров АСЕАН, где они обозначили свой нейтралитет и призвали все стороны конфликта прекращать игры и мириться. Кстати, это ровно та же позиция, которую заняла АСЕАН (и еще много десятков стран) по поводу России и Украины. И затем, уже на общей конференции, все азиаты объясняли западникам примерно то же: хотим обратно, в нормальный мир сотрудничества со всеми.Кстати, с Россией тоже.В Пномпене, как и всегда, прошла ежегодная встреча Россия — АСЕАН, где с нашей стороны участвовал Сергей Лавров. Итоги, кроме разговора о выросшем в прошлом году товарообороте, многочисленны. Развиваются прежние направления сотрудничества, обозначаются новые, включая диалог советов безопасности по проблемам стабильности в регионе. Стороны довольны тем, что в конце 2021 года в акватории Индонезии состоялись первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН, а 2022 год объявлен Годом научно-технического сотрудничества, еще одобрен план по развитию туризма и рабочий план в сфере образования до 2026 года. Если кто-то не знал, что Азия не Европа, — то вот вам.Если кратко обозначить цели американской внешней политики в Тихоокеанском регионе, то они в том, чтобы втянуть все имеющиеся там государства в некий коллективный Запад в военном, политическом и экономическом планах. Сюжет под названием "Полет бабушки Пелоси" нанес этим целям мощный удар. Китайские СМИ подвергли тщательному анализу все американские публикации на этот счет и везде нашли все тот же обозначенный выше приговор: это провал. Так что пожалейте бедного госсекретаря Блинкена, который в Пномпене выслушивал вежливые и обтекаемые фразы партнеров, сводящиеся к одному: вы нам мешаете. Не говоря о том, что он же выдерживал эффектную словесную бомбардировку со стороны министров России и Китая. Прятаться, выбегать из зала, уклоняться от объятий (точнее, от фотографирования) и прочее — так это уже было на заседаниях по линии G20 в Индонезии совсем недавно и никому в регионе не понравилось.И это, напомним, только Азия. Что-то подсказывает, что и в других частях света эффект тот же самый.В последние дни во множестве дискуссий в нашей стране этот вопрос (насчет итогов полета бабушки Пелоси) обсуждался буквально всеми экспертами по Азии или общего профиля. Выявилось несколько школ мысли. Некоторые считают, по принципу "слабо бьешь", что Китай во всей этой истории проиграл. Потому что не смог помешать прилету Пелоси на Тайвань и дальше лишь впустую демонстрирует свой гнев.Такие люди не учитывают, что в тайваньском сюжете Китай работает ровно на ту же аудиторию, что и Россия в украинском. А именно: на аудиторию свою — и большей части мира. Не на западную — там пока что говорить не с кем и влиять не на кого. И Пномпень, среди прочего, демонстрирует, что и Китай, и Россия точно оценили настроения своей аудитории и им соответствуют. Америка, создавая два кризиса-близнеца, эту ситуацию не оценила и теперь находится в глухой, хотя и агрессивной обороне.И еще о наших школах мысли. Те же дискуссии выявили, что в России слишком много умных людей, а это плохо. Умный человек с трудом верит, что в мире много идиотов, — он подсознательно исходит из того, что все другие тоже умные. Кроме того, такой человек по старой памяти считает, что Запад коварен и хитер, если не непобедим. И вот такой эксперт выстраивает сложнейшие многоходовые схемы, куда пытается уложить все факты без исключения. В итоге получается гениальный заговор, выстроенный до мелочей годы назад и исполняемый неуклонно.А именно: сначала была украинская провокация против России, потом такая же против Китая, и Нэнси Пелоси тут была использована вслепую (с учетом ее неугомонной натуры), и Китай поставили в невыносимое положение в глазах самих китайцев и партнеров…Но, похоже, ситуация выглядит куда более жалким образом. Перед нами трагические просчеты американских стратегов, осложненные развалом политической системы страны и тем фактом, что десятки государств мира эти просчеты и развал видят и печально качают головами.

https://ria.ru/20220806/pelosi-1807752620.html

https://ria.ru/20220806/pelosi-1807696022.html

https://ria.ru/20220805/lavrov-1807387777.html

https://ria.ru/20220515/demokratiya-1788617866.html

россия

китай

азия

сша

тайвань

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нэнси пелоси, сергей лавров, россия, китай, азия, большая двадцатка, сша, экономическое сообщество асеан, тайвань, авторы