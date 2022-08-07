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В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева

В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева - РИА Новости, 07.08.2022

В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева

После заявлений Владимира Зеленского о конфискации активов РФ об урегулировании можно говорить только с кукловодами киевского режима, считает глава комиссии... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:49

2022-08-07T15:49

2022-08-07T15:49

специальная военная операция на украине

жилье

россия

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киев

нато

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После заявлений Владимира Зеленского о конфискации активов РФ об урегулировании можно говорить только с кукловодами киевского режима, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.По его словам, сказанное Зеленским свидетельствует о "клинической неадекватности бывшего комика и нынешнего душегуба, а также его труппы/банды". Климов отметил, что с такого рода персонажами "можно говорить только о безоговорочной капитуляции". "Обсуждать же вопросы "урегулирования украинского кризиса" стоит лишь с кукловодами киевского режима, при условии соблюдения ими национальных интересов РФ и наших союзников по демилитаризации и денацификации бывшей УССР", - уверен он.При этом законодатель подчеркнул, что Запад "должен бы возместить РФ потери и издержки от противоправных антироссийских рестрикций как минимум с 2015" года."В отношении так называемого украинского государства ущерб, нанесенный ими РФ, таков, что все их казенное имущество вряд ли покроет материальный вред нашему Отечеству после антиконституционного госпереворота в Киеве в 2014 (году)", - написал парламентарий.А с учетом морального ущерба "суммарный долг не окупят и все оставшиеся ещё под контролем киевской хунты активы", полагает сенатор. Так что нынешним заморским хозяевам "незалежной" после законного возмещения остатками украинских активов фактических долгов Украины перед РФ, недружественным странам ещё и доплатить России придётся, отметил политик. "В их интересах сделать это добровольно и как можно быстрее. Да и долги режимов Порошенко-Зеленского их натовским спонсорам придётся отнести на собственные убытки последних. Иных вариантов не будет", - написал сенатор.Климов рекомендовал особо учесть такого рода подход в Варшаве и Вильнюсе - "там пока ещё не уяснили к чему всё катится и что никакое НАТО с ЕС и СЕ ни им, ни себе не поможет". Неотвратимая ответственность за антироссийские деяния не за горами, предупредил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, россия, украина, киев, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр