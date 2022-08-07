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В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева - РИА Новости, 07.08.2022
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В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева
В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева - РИА Новости, 07.08.2022
В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева
После заявлений Владимира Зеленского о конфискации активов РФ об урегулировании можно говорить только с кукловодами киевского режима, считает глава комиссии... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:49
2022-08-07T15:49
специальная военная операция на украине
жилье
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украина
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нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После заявлений Владимира Зеленского о конфискации активов РФ об урегулировании можно говорить только с кукловодами киевского режима, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.По его словам, сказанное Зеленским свидетельствует о "клинической неадекватности бывшего комика и нынешнего душегуба, а также его труппы/банды". Климов отметил, что с такого рода персонажами "можно говорить только о безоговорочной капитуляции". "Обсуждать же вопросы "урегулирования украинского кризиса" стоит лишь с кукловодами киевского режима, при условии соблюдения ими национальных интересов РФ и наших союзников по демилитаризации и денацификации бывшей УССР", - уверен он.При этом законодатель подчеркнул, что Запад "должен бы возместить РФ потери и издержки от противоправных антироссийских рестрикций как минимум с 2015" года."В отношении так называемого украинского государства ущерб, нанесенный ими РФ, таков, что все их казенное имущество вряд ли покроет материальный вред нашему Отечеству после антиконституционного госпереворота в Киеве в 2014 (году)", - написал парламентарий.А с учетом морального ущерба "суммарный долг не окупят и все оставшиеся ещё под контролем киевской хунты активы", полагает сенатор. Так что нынешним заморским хозяевам "незалежной" после законного возмещения остатками украинских активов фактических долгов Украины перед РФ, недружественным странам ещё и доплатить России придётся, отметил политик. "В их интересах сделать это добровольно и как можно быстрее. Да и долги режимов Порошенко-Зеленского их натовским спонсорам придётся отнести на собственные убытки последних. Иных вариантов не будет", - написал сенатор.Климов рекомендовал особо учесть такого рода подход в Варшаве и Вильнюсе - "там пока ещё не уяснили к чему всё катится и что никакое НАТО с ЕС и СЕ ни им, ни себе не поможет". Неотвратимая ответственность за антироссийские деяния не за горами, предупредил он.
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жилье, россия, украина, киев, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
15:49 07.08.2022
 
В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева

Сенатор Климов: вести диалог об урегулировании на Украине нужно с кукловодами Киева

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После заявлений Владимира Зеленского о конфискации активов РФ об урегулировании можно говорить только с кукловодами киевского режима, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"В выходные стало известно, что "президент" Украины Зеленский объявил о "конфискации активов" РФ на сумму под один миллиард долларов и планирует изъять еще "более 900 принадлежащих России активов". Это при том, что Украина и без того должна нам миллиарды долларов", - написал Климов в своем Telegram-канале.
По его словам, сказанное Зеленским свидетельствует о "клинической неадекватности бывшего комика и нынешнего душегуба, а также его труппы/банды". Климов отметил, что с такого рода персонажами "можно говорить только о безоговорочной капитуляции". "Обсуждать же вопросы "урегулирования украинского кризиса" стоит лишь с кукловодами киевского режима, при условии соблюдения ими национальных интересов РФ и наших союзников по демилитаризации и денацификации бывшей УССР", - уверен он.
При этом законодатель подчеркнул, что Запад "должен бы возместить РФ потери и издержки от противоправных антироссийских рестрикций как минимум с 2015" года.
"В отношении так называемого украинского государства ущерб, нанесенный ими РФ, таков, что все их казенное имущество вряд ли покроет материальный вред нашему Отечеству после антиконституционного госпереворота в Киеве в 2014 (году)", - написал парламентарий.
А с учетом морального ущерба "суммарный долг не окупят и все оставшиеся ещё под контролем киевской хунты активы", полагает сенатор. Так что нынешним заморским хозяевам "незалежной" после законного возмещения остатками украинских активов фактических долгов Украины перед РФ, недружественным странам ещё и доплатить России придётся, отметил политик. "В их интересах сделать это добровольно и как можно быстрее. Да и долги режимов Порошенко-Зеленского их натовским спонсорам придётся отнести на собственные убытки последних. Иных вариантов не будет", - написал сенатор.
Климов рекомендовал особо учесть такого рода подход в Варшаве и Вильнюсе - "там пока ещё не уяснили к чему всё катится и что никакое НАТО с ЕС и СЕ ни им, ни себе не поможет". Неотвратимая ответственность за антироссийские деяния не за горами, предупредил он.
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