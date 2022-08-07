В СФ призвали вести диалог об урегулировании на Украине с кукловодами Киева
Сенатор Климов: вести диалог об урегулировании на Украине нужно с кукловодами Киева
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После заявлений Владимира Зеленского о конфискации активов РФ об урегулировании можно говорить только с кукловодами киевского режима, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"В выходные стало известно, что "президент" Украины Зеленский объявил о "конфискации активов" РФ на сумму под один миллиард долларов и планирует изъять еще "более 900 принадлежащих России активов". Это при том, что Украина и без того должна нам миллиарды долларов", - написал Климов в своем Telegram-канале.
По его словам, сказанное Зеленским свидетельствует о "клинической неадекватности бывшего комика и нынешнего душегуба, а также его труппы/банды". Климов отметил, что с такого рода персонажами "можно говорить только о безоговорочной капитуляции". "Обсуждать же вопросы "урегулирования украинского кризиса" стоит лишь с кукловодами киевского режима, при условии соблюдения ими национальных интересов РФ и наших союзников по демилитаризации и денацификации бывшей УССР", - уверен он.
При этом законодатель подчеркнул, что Запад "должен бы возместить РФ потери и издержки от противоправных антироссийских рестрикций как минимум с 2015" года.
"В отношении так называемого украинского государства ущерб, нанесенный ими РФ, таков, что все их казенное имущество вряд ли покроет материальный вред нашему Отечеству после антиконституционного госпереворота в Киеве в 2014 (году)", - написал парламентарий.
А с учетом морального ущерба "суммарный долг не окупят и все оставшиеся ещё под контролем киевской хунты активы", полагает сенатор. Так что нынешним заморским хозяевам "незалежной" после законного возмещения остатками украинских активов фактических долгов Украины перед РФ, недружественным странам ещё и доплатить России придётся, отметил политик. "В их интересах сделать это добровольно и как можно быстрее. Да и долги режимов Порошенко-Зеленского их натовским спонсорам придётся отнести на собственные убытки последних. Иных вариантов не будет", - написал сенатор.